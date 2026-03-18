Panathinaikos-Vallefoglia oggi in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streaming

Vallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d’andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La compagine marchigiana ha sprecato qualche occasione per chiudere con un punteggio più netto di fronte al proprio pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro, ma è comunque in vantaggio e si presenterà al match di ritorno con tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

La compagine marchigiana sarà chiamata a vincere anche il confronto in trasferta previsto ad Atene mercoledì 18 marzo (ore 18.00 italiane), oppure a perdere al tie-break e poi aggiudicandosi il golden set di spareggio. Le Tigri puntano ad alzare al cielo il prestigioso trofeo continentale, tra l’altro alla loro prima apparizione in una manifestazione al di fuori dei confini nazionali.

Vallefoglia si farà trascinare dall’opposto Erblira Bici, dalle schiacciatrici Adelina Ungureanu e Loveth Omoruyi, dalle centrali Nyadholi Thokbuom e Sonia Candi. Il Panathinaikos, allenato da coach Alessandro Chiappini, potrà fare affidamento sui martelli Mionika Lampkowska e Micaya Monet White, sulla bomber Haylie Bennett e sulla centrale Martina Sabadan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Panathinaikos-Vallefoglia, la finale di ritorno della Challenge Cup di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN ed Euro Volley Tv, mentre non è prevista la diretta tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Grecia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA, FINALE CHALLENGE CUP

Mercoledì 18 marzo

Ore 18.00 Panathinaikos Atene vs Megabox group Vallefoglia

PROGRAMMA PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.