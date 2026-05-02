Volley femminile, Velasco cala tre nuove carte: le convocate dell’Italia per il quarto collegiale, arriva Fersino

Si avvicina a grandi passi l’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica inizieranno la propria annata agonistica tra un paio di settimane, anche se in occasione del debutto non saranno presenti diverse big, come Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro.

Nel frattempo, dove che il CT Julio Velasco ha rivelato tutte le azzurre che saranno protagoniste durante l’estate, prosegue la serie di collegiali presso il Centro Federale Pavesi di Milano: i lavori sono incominciati da tre settimane e continueranno dal 4 all’8 maggio con il quarto collegiale per il quale il Guru ha convocato quattordici giocatrici.

Ci sono tre avvicendamenti rispetto all’ultima lista di convocate: salutano il gruppo la palleggiatrice Chidera Eze, l’opposto Binto Diop e il libero Ilenia Moro; si aggregano il libero Eleonora Fersino (la giocatrice di Milano sarà titolare al posto di Monica De Gennaro), la palleggiatrice Francesca Scola e l’opposto Giorgia Frosini (entrambe provenienti da Talmassons, Serie A2).

Presenti altri nomi di spicco come la palleggiatrice Carlotta Cambi (Novara), l’opposto Josephine Obossa e la centrale Katja Eckl (Busto Arsizio), le schiacciatrici Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi (Vallefoglia). Di seguito il quadro dettagliato delle convocate per il quarto collegiale della Nazionale Italiana di volley femminile.

CONVOCATE QUARTO COLLEGIALE ITALIA VOLLEY

Carlotta Cambi (Igor Volley); Katja Eckl, Josephine Obossa (UYBA Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).