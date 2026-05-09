Antropova pronta per il debutto da schiacciatrice: le convocate dell’Italia per le amichevoli, inizia la stagione

Si avvicina il grande debutto stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che affronterà la Francia in una doppia amichevole in terra piemontese: appuntamento giovedì 14 maggio (ore 21.00) a Biella e venerdì 15 maggio (ore 21.00) a Novara per i confronti con le transalpine di coach Cesar Hernandez Gonzalez, che serviranno a scaldare i motori in avvio di questa intensa estate, la quale culminerà con gli Europei, dove verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il CT Julio Velasco ha convocato quindici giocatrici, che si ritroveranno lunedì 11 maggio presso il Centro Federale Pavesi di Milano, dove si svilupperà la quinta settimana di collegiale (fino al 15 maggio, ma appunto gli ultimi due giorni saranno riservati alle partite). Spicca la presenza di due atlete che saranno sicuramente titolari durante la Nations League e la rassegna continentale: l’attaccante Ekaterina Antropova (attesissimo il suo esordio da schiacciatrice) e il libero Eleonora Fersino.

Presenti tre schiacciatrici molto attese: Stella Nervini, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi. La bomber di riferimento per questa occasione sembra essere Merit Adigwe, mentre la regista di punta sarà Carlotta Cambi. Sono assenti diverse big, come ampiamente annunciato: Paola Egonu, Alessia Orro, Sarah Fahr, Anna Danesi, Myriam Sylla torneranno a disposizione in vista degli Europei. Di seguito il quadro dettagliato delle convocate dell’Italia per collegiale e amichevoli con la Francia.

CONVOCATE ITALIA COLLEGIALE E AMICHEVOLI

Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (entro le ore 23 del 13/5), Linda Nwakalor (entro le ore 23 del 13/5) (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).