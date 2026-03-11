Conegliano magistrale in Turchia: Ankara strapazzato in Champions League, Final Four più vicina

Conegliano ha strapazzato lo Zeren Spor Ankara nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (21-25; 18-25; 17-25) in appena 77 minuti di gioco nella bolgia dello TVF Ziraat Bankkart Hall della capitale turca e compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea.

Le Campionesse d’Europa avranno bisogno di conquistare due set in occasione della sfida di ritorno in programma settimana prossima al PalaVerde di Treviso, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono semplicemente state più forti e incisive del sestetto anatolico, terza forza della Sultanlar Ligi e già battuta nei due incontri della fase a gironi (sudatissima rimonta al tie-break tra le mura amiche e secco 3-0 in trasferta).

Le Pantere sono state brave a operare gli strappi risolutivi nelle battute centrali dei tre set, tramortendo la resistenza della compagine guidata da coach Stevan Ljubicic, che sta partecipando al torneo grazie a una wild-card acquistata a suon di milioni lo scorso anno, sponsorizzando la Champions League stessa (Zeren è anche il title name della manifestazione).

Prestazione brillante da parte dell’opposto Isabelle Haak (16 punti, 2 ace, 33% in attacco) e delle schiacciatrici Zhu Ting (16 punti, 4 muri, 41% in fase offensiva e in ricezione) e Fatoumatta Sillah (14 punti, 58% in attacco) sotto la regia di Joanna Wolosz. Brave le centrali Sarah Fahr (7 punti, 4 muri) e Cristina Chirichella (5), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 44% in ricezione. Tra le fila dell’Ankara, diretto da Ofelia Malinov, le migliori sono state Aleksandra Uzelac (16) e Anna Lazareva (11).

CRONACA ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO

Il primo set è viaggiato sul filo dell’equilibrio fino al 15-15, poi Conegliano ha messo il turbo con un diagonale e un mani-out di Sillah, a cui hanno fatto seguito un’invasione di Malinov e un errore in parallela di Lazareva per il 19-15. Haak ha piazzato un provvidenziale vincente, poi Fahr si è esaltata a muro e sul 21-16 le Pantere sono riuscite a gestire la situazione fino alla stampatona conclusiva firmata da Chirichella e Zhu Ting.

Le padrone di casa hanno provato a impensierire le Campionesse d’Europa nella parte iniziale della seconda frazione, ma dopo aver strappato un paio di break (11-9 e 13-11) sono sempre state riprese dai colpi di Haak, Chirichella e Fahr. Sul 14-14 si registra la fiammata decisiva delle Pantere: diagonale di Sillah, incomprensione tra Malinov e Arici, primo tempo di Fahr per il 17-14. Una parallela di Haak e un muro di Fahr sanciscono il 20-15, le ragazze di Santarelli controllano e chiudono sull’errore offensivo di Lazareva.

Terza frazione equilibrata fino al 13-13, poi Conegliano ha saputo piazzare il break sfruttando gli errori di Sahin e Lazareva (16-13). Il mani-out e la pipe di Sillah hanno permesso alle Pantere di conservare il vantaggio (18-15), dilagando poi con un diagonale di Zhu Ting e un errore di Uzelac (20-16). Finale di totale gestione, il punto della vittoria porta la vittoria di Zhu Ting.