Vallefoglia lotta, suda, si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup, la finale d’andata è delle Tigri

Vallefoglia ha avuto la meglio in un autentico braccio di ferro che ha animato la finale d’andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La compagine marchigiana, fresca di eliminazione nei quarti di finale dei playoff scudetto per mano di Milano, ha sconfitto il Panathinaikos per 3-0 (25-20; 20-25; 25-12; 22-25; 15-12) di fronte al proprio pubblico del PalaVitrifrigo di Pesaro e ha compiuto un piccolo passo verso la conquista del trofeo.

Per mettere le mani sulla coppa alla prima apparizione della storia in campo continentale, le Tigri dovranno vincere anche la sfida di ritorno in programma settimana prossima ad Atene oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. Le biancoverdi hanno dominato il primo e il terzo set, ma nel quarto parziale non sono riuscite a concretizzare un vantaggio di 12-6 e sono state costrette a disputare il parziale risolutore, dove hanno operato l’allungo risolutore sul 6-6 spingendosi fino al 12-6.

Prestazione formidabile dell’opposto Erblira Bici, capace di mettere a segno 32 punti con il 43% in attacco (4 ace). Sono andate in doppia cifra anche le schiacciatrici Gaia Giovannini (12 punti, 2 ace) e Adelina Ungureanu (10), che ha sostituito Loveth Omoruyi (8) nel corso del secondo set.

La regista Valentina Bartolucci si è affidata anche alle centrali Bozana Butigan e Sonia Candi (7 punti a testa). Tra le fila del Panathinaikos allenato da coach Alessandro Chiappini le migliori sono state Monika Lampkowska (19 punti), Micaya White, Haylie Bennett e Martina Samadan (9 punti a testa).