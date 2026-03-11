Scandicci impartisce una lezione di volley! Tramortito il Fenerbahce di Orro, Antropova show in Champions League

Scandicci ha firmato la grande impresa nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, sconfiggendo il Fenerbahce Istanbul con un perentorio 3-0 (25-23; 31-29; 25-19) di fronte ai 2.900 spettatori presenti al PalaWanny di Firenze. Le Campionesse del Mondo hanno prevalso con il massimo scarto contro la quotatissima formazione turca di coach Marcello Abbondanza, tra le grandi favorite per la conquista della massima competizione europea.

La compagine toscana ha rimontato un break nelle fasi finali del primo set e ne ha recuperato uno nelle battute centrali del secondo parziale, che si è deciso dopo un’infinita serie ai vantaggi: hanno annullato quattro set-point e hanno chiuso i conti di forza, involandosi sul 2-0. La spallata decisiva alla seconda forza della Sultanlar Ligi è arrivata sul 13-12 della terza frazione, quando le padrone di casa hanno piazzato l’allungo che ha tramortito le temutissime rivali.

Le vice campionesse d’Europa hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle Final Four, ma ora servirà un altro colpaccio in trasferta: settimana prossima, nella bolgia del Burhan Felek Salonu, bisognerà conquistare due set per superare il turno, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Le gialloblù inseguiranno il ribaltone di fronte al proprio pubblico, ma le ragazze di Marco Gaspari hanno dimostrato di non dover temere nessun rivale.

Prestazione magistrale dell’opposto Ekaterina Antropova (25 punti, 6 ace, 2 muri, 39% in attacco), in doppia cifra anche le schiacciatrici Avery Skinner (10 punti) e Caterina Bosetti (10 punti, 42% in fase offensiva), ma anche la centrale Camilla Weitzel (12 punti, 3 muri), affiancata in reparto da Linda Nwakalor (un punto) sotto la regia di Marta Bechis. La palleggiatrice Alessia Orro, miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia, si è affidata soprattutto alla bomber turca Melissa Vargas (23 punti) e al martello russo Arina Fedorovtseva (15), ma non è bastato per imporsi lontano da casa.

CRONACA SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL

Il primo parziale viaggia sul filo dell’equilibrio fino al 15-15, quando Antropova viene murata da Korneluk e Vargas piazza il diagonale (15-17). Le padrone di casa reagiscono prontamente con un mani-out di Antropova e il muro di Bosetti su Vargas, ma vanno nuovamente sotto di un break con la parallela di Baladin e l’errore offensivo di Bosetti (19-21). Antropova e Weitzel acciuffano il pareggio, poi Mancini entra per il servizio, piazza l’ace e subito dopo Baladin sbaglia in attacco (24-22). Ci pensa il mani fuori di Skinner a chiudere i conti.

Scandicci ha reagito al forcing del Fenerbahce nel secondo parziale (10-13) e con l’ace di Bosetti è arrivata sul 16-16, poi si lotta punto a punto fino al 23-23. Le toscane hanno due occasioni per chiudere (24-23 con il diagonale di Antropova e 25-24 con il pallonetto di Skinner), ma Vargas e Fedorovtseva sono brave ad annullarli. Le turche si procurano quattro occasioni per chiudere, ma Antropova ne annulla tre e alla quarta è Korneluk a sbagliare il servizio. Si arriva sul 29-29: ace di Antropova e poi Weitzel induce Erdem in errore.

Diagonale di Bosetti, pallonetto di Weitzel, ace di Nwakalor e muro di Weitzel per il 6-2 di Scandicci in avvio del terzo set. Vargas e Baladin suonano la carica, il Fenerbahce prova a rimanere in scia e riesce a riaprire tutto sul 13-12, ma poi Antropova e Bosetti rispondono di forza con attacchi impetuosi fino al 18-15. Il muro di Weitzel su Vargas vale il 19-15, le toscane devono gestire e i due ace di Weitzel (23-16) fanno calare il sipario. Chiude l’errore al servizio di Karasoy.