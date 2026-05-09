‘La Fagianata’ di Magrini: “Vingegaard voleva misurare gli avversari e ha capito una cosa. Piganzoli può fare un percorso”

LA CADUTA CHE HA CONDIZIONATO LA TAPPA

E’ scivolato Soler: c’è poco da fare, gli è partita via la bici. Dispiace perché hai perso Buitrago, Yates, sono tanti che hanno perso terreno. La UAE ha perso tutto, toccherà fare classifica a Christen, sempre che la faccia. Caruso diventa il capitano per la Bahrain.

A Ciccone, con questa situazione, contando anche che Gee ha perso tanto, toccherà fare classifica. Intanto si ritrova lì, poi vediamo…

GIULIO PELLIZZARI RISPONDE A VINGEGAARD

Bene Pellizzari, ha fatto una bella corsa, si è piazzato, ha risposto bene a Vingegaard. E’ vero che non era una salita esagerata, però lui era lì per vincere la tappa.

LA RIVELAZIONE SILVA

Silva è un ragazzo che arriva dalla Caja Rural: hanno visto qualcosa in lui, non è stato preso per caso. Scaroni ha fatto qualcosa da generoso vero, perché altrimenti all’inverso sarebbe stato Silva a tirare la volata all’italiano. Invece in squadra sapevano che l’uruguaiano era il più veloce.

PERCHÉ VINGEGAARD HA ATTACCATO SU UNA SALITA DEL GENERE?

Io mi aspettavo che partisse Vingegaard, ha fatto prima tirare Piganzoli che è stato molto bravo. Il danese non è partito proprio convinto, poi la selezione l’ha fatta. Dietro si sono dati da fare per andarli a prendere. Secondo me ha attaccato per misurare gli altri, poi si è ritrovato con altri due e ha provato ad arrivare in fondo. Se Van Eetvelt avesse dato cambi subito, ce l’avrebbero fatta. Vingegaard voleva vedere le reazioni degli altri e ha visto che Pellizzari è il suo avversario in questo Giro: Giulio sta bene e l’ho rivisto finalmente fiducioso come piace a me. Era anche scocciato sull’arrivo, perché lui ci teneva, in volata è migliorato.

VAN EETVELT DA CLASSIFICA?

Van Eetvelt in classifica ci può stare, ma penso che sulle salite vere possa fare fatica. Però è stato bravo.

IL PERCORSO DI DAVIDE PIGANZOLI ALLA VISMA

Ivan Basso mi parlò bene anni fa di Piganzoli. In una squadra come la Visma ci sta che possa crescere e fare un percorso, ha tutti i presupposti per migliorare e imparare tanto da Vingegaard. Se è in quella squadra, ha delle qualità. Magari un giorno sarà capitano.

DOMANI ULTIMA TAPPA BULGARA

Domani controlleranno le squadre e si arriverà in volata, qualcuno proverà sulla salita lunga a mettere in difficoltà Groves e Groenewegen, penso che Andresen possa far fare un po’ di baraonda alla squadra, ma poi mancheranno ancora tanti chilometri all’arrivo. Milan non lo so se possa vincere, perché Magnier va forte ed è pericoloso anche domani. Però se il treno della Lidl si organizzerà bene, allora Milan potrebbe provarci.

Puntata 0: “Per Vingegaard non sarà una passeggiata, vorrei che Pellizzari azzardasse. Attenzione a Pinarello”

Puntata 1: “Momento d’oro per la Francia, Seixas fa bene ad andare al Tour. Milan flop di giornata”