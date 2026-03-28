Pallanuoto
Pallanuoto: la De Akker vince lo scontro diretto e riapre la corsa al quarto posto. Facili successi per le prime tre
La ventesima giornata del campionato di Serie A1 maschile conferma la supremazia delle prime tre squadre in classifica che vincono agevolmente i propri impegni. Nella sfida di cartello la De Akker Bologna piega la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo e riapre la corsa per il quarto posto.
Alla Zanelli la Banco BPM Rari Nantes Savona, sospinta dalle sette reti dello scatenato bomber ungherese Oliver Leinweber, piega 20-15 la Rari Nantes Salerno. Offre l’ennesima dimostrazione della sua forza anche l’AN Brescia. I lombardi espugnano la Caldarella superando 22-10 il C.C. Ortigia grazie ad una prova collettiva nella quale vanno a segno dieci giocatori di movimento e Mateo Giri è il top scorer del match con cinque reti. La Pro Recco, undici i giocatori a segno per la truppa di Sukno con Fondelli autore di un poker, dilaga 21-11 ad Albaro contro l’Iren Genova Quinto.
La De Akker Bologna impone la legge della Carmen Longo, batte 16-13 la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo e riapre la corsa per il quarto posto. I padroni di casa rimontano l’1-4 iniziale ed escono alla distanza nella seconda parte del match spinti dal duo Campopiano-Erdelyi.
Legittima le sue ambizioni di qualificazione ai playoff l’AC Group Circolo Canottieri Napoli che, a Terrasini, supera 13-11 il Telimar in un match nel quale il serbo Bursac sigla una cinquina. In zona salvezza conquista un successo di cruciale importanza la Roma Vis Nova che, nel derby capitolino, doma 13-12 la Training Academy Olympic Roma dopo aver rimontato dal 10-11 a metà quarto tempo. In chiusura di giornata la Pallanuoto Trieste espugna la Nannini di Firenze e batte la Rari Nantes Florentia 19-16.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati 20ª giornata
Banco BPM RN Savona-RN Nuoto Salerno 20-15
C.C. Ortigia 1928-AN Brescia Team 10-22
Telimar-AC Group Canottieri Napoli 11-13
De Akker Team-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 16-13
Iren Genova Quinto-Pro Recco Waterpolo 11-21
Roma Vis Nova Pallanuoto-Training Academy Olympic Roma 13-12
18:00 RN Florentia-Pallanuoto Trieste
Arbitri: Alfi e Petraglia
Classifica
Pro Recco Waterpolo 60
AN Brescia Team 57
Banco BPM RN Savona 54
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 35
De Akker Team 32
Pallanuoto Trieste 30
Iren Genova Quinto 28
AC Group Canottieri Napoli 24
Roma Vis Nova Pallanuoto 23
Training Academy Olympic Roma 20
RN Nuoto Salerno 18
Telimar 17
CC Ortigia 1928 15
RN Florentia 7