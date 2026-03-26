Final Eight Conference Cup, l’uragano Rozic trascina il Cosenza al successo sul CN Sant Feliu

Inizia nel migliore dei modi la Final Eight di Conference Cup femminile per la Smile Cosenza Pallanuoto. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone B la compagine calabrese, trascinata dall’uragano Iva Rozic (la croata mette a segno otto reti), supera 15-12 le spagnole del CN Sant Feliu e guadagna così tre punti fondamentali nella corsa verso la qualificazione alla zona podio.

Le calabresi indirizzano la partita a proprio favore grazie alla bruciante partenza che permette loro di chiudere gli otto minuti inaugurali sul 6-2. Rozic apre le ostilità con la girata in uscita dal palo in superiorità numerica per l’1-0 ed è letteralmente scatenata: la croata colpisce da tutte le posizioni e mette a segno 5 reti nella prima frazione. Il sette in calottina bianca punisce le rivali al centro anche con la bella giocata di Citino per il provvisorio 3-0.

La truppa allenata da Occhione non cala di intensità nel secondo periodo e tocca il massimo vantaggio con il 10-3 firmato dalla deliziosa parabola disegnata dall’incontenibile Rozic. Matafora, ex Trieste, accorcia sul 10-4, ma il siluro all’incrocio dei pali scagliato da Mejier rimette subito le cose in chiaro per l’immediato 11-4, mentre i sigilli apposti da Duenas e Ungria fissano l’11-6 con cui le due contendenti arrivano all’intervallo lungo.

La staffilata dalla distanza di Navarro Parera apre la ripresa per l’11-7, ma la numero dieci dei calabresi, in sette contro sei, trova il varco del 12-7 dal lato cattivo. L’ottima Divina Nigro para tutto il parabile e anche qualcosa in più; la squadra perde le corrette distanze tra i reparti e, a pochi secondi dal suono della terza sirena, subisce la mortifera parabola disegnata da Ungria Seco per il 12-10.

La chirurgica conclusione perimetrale di Miller vale il 13-10 in apertura di quarto tempo ed è ancora la straripante Rozic, top scorer del match con 8 reti, a trovare il varco del 14-10 che chiude, a tutti gli effetti, la contesa. I minuti finali si trasformano in un lungo conto alla rovescia che regala al Cosenza Pallanuoto un successo di cruciale importanza per il suo cammino nella Final Eight.