La SIS Roma difende il titolo: Napoli ospita la Final Six di Coppa Italia femminile

Tre giorni di match ad alta tensione, sei partite per decidere la vincitrice del primo trofeo stagionale. Il Centro Federale Felice Scandone di Napoli ospita la Final Six di Coppa Italia femminile 2025-2026: si parte venerdì 6 marzo con il quarto di finale tra Orizzonte Catania e Plebiscito Padova per arrivare alla sfida decisiva di domenica 8 marzo alle 16:30.

Le sei squadre partecipanti entrano in acqua per decidere il nome di colei che succederà nell’albo d’oro alla SIS Roma, trionfatrice della scorsa edizione disputata a Torino nella finale vinta 10-7 contro la formazione etnea. Nel contesto di una competizione caratterizzata da grande equilibrio tre squadre sembrano partire leggermente avanti: attenzione però a non sottovalutare nessun avversario perché le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo.

La compagine capitolina si ripresenta ai nastri di partenza da detentrice del titolo, forte del primato in classifica in campionato e come unica delle tre formazioni italiane ad aver ottenuto il pass per i quarti di finale di Champions League. Capanna ha a sua disposizione una rosa numericamente profonda e qualitativamente eccellente.

L’Ekipe Orizzonte punta ad imprimere una svolta alla stagione con la vittoria del trofeo tricolore. La delusione per il nuovo fallimento continentale è certamente tangibile e la squadra darà tutto per riuscire a dedicare un titolo al patron Giorgio Bartolini, recentemente scomparso.

Il Rapallo Pallanuoto continua il suo cammino di crescita ed è ormai sempre più una presenza stabile nell’élite del panorama nazionale. Dal punto di vista tecnico le liguri hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con le dirette rivali, l’unico limite da colmare è quello della tradizione vincente di club abituati a giocare determinati tipi di partite.

La Pallanuoto Trieste arriva nel capoluogo partenopeo con il ruolo di quarto incomodo e la voglia di sovvertire i pronostici. Nella stagione che ha inaugurato il nuovo ciclo tecnico la truppa allenata da Paolo Zizza ha già dimostrato, soprattutto in partita secca, di potersela giocare alla pari con tutte le avversarie.

Inizieranno il loro cammino dai quarti di finale e con il ruolo conclamato di outsider l’Antenore Plebiscito Padova e la Smile Cosenza Pallanuoto. Le venete ritrovano sulla propria strada l’Orizzonte dopo il recente incrocio di campionato vinto dalle siciliane: l’organizzazione tattica di Stefano Posterivo e la possibilità di entrare in vasca senza pressioni saranno le armi su cui puntare per provare a giocarsela. Le calabresi dal canto loro, arrivano in Campania sulle ali dell’entusiasmo della storica qualificazione alla Final Eight di Conference Cup e con la voglia di provare a stupire.