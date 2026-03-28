Pallanuoto
Pallanuoto: Ekipe Orizzonte Catania e Nautilus Civitavecchia vincono nel sabato dell’A1 femminile
Il campionato di Serie A1 femminile, prima di tuffarsi in un rush finale decisamente ingarbugliato per i diversi impegni internazionali, torna in vasca per proporre i match valevoli per la quindicesima giornata, la sesta del girone di ritorno. Il programma si frammenta in due tronconi a causa dei diversi impegni delle formazioni nostrane nelle competizioni continentali per club.
Nel programma del sabato si disputano solamente due partite, match nei quali sono protagoniste le formazioni siciliane. Alla piscina Comunale di Nesima, nel più classico dei testacoda, la capolista Ekipe Orizzonte Catania surclassa 27-3 l’Iren Tauride Locatelli Genova. Le etnee archiviano un match senza storia grazie al 12-2 con cui si concludono i primi sedici minuti.
La truppa allenata da Martina Miceli trasforma la seconda parte della contesa in un allenamento ad alta intensità agonistica che serve a rodare i meccanismi di gioco e a trovare la via del gol con grande continuità. Il centroboa olandese Vivian Sevenich conquista il ruolo di top scorer di giornata mettendo a segno sei reti.
Secondo successo nel torneo per la neopromossa Nautilus Civitavecchia che alla Comunale di Viterbo regola 16-15 la Brizz Catania ed ottiene così tre punti che valgono oro nella corsa verso la conquista della salvezza. Alle siciliane non basta la prova straordinaria di una incontenibile Dorotea Spampinato autrice di sette gol.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Sabato 28 marzo
L’Ekipe Orizzonte-Iren Tauride L. Locatelli Genova 27-3
Nautilus Civitavecchia-Brizz Nuoto 16-15
Mercoledì 1 aprile
13:00 AGN Energia Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste
14:00 Smile Cosenza Pallanuoto-SIS Roma
19:00 Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova
Classifica
L’Ekipe Orizzonte 39
SIS Roma 35
Rapallo Pallanuoto 35
Pallanuoto Trieste 27
Smile Cosenza Pallanuoto 25
Plebiscito Padova 21
AGN Energia Bogliasco 1951 19
Brizz Nuoto 9
Nautilus Civitavecchia 6
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0