Conference Cup, la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinale

La Smile Cosenza Pallanuoto centra la seconda vittoria in altrettante uscite, conserva il primato in classifica e certifica l’approdo in semifinale. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone B della Final Eight di Conference Cup il sette travolge 18-7 le elleniche dell’NC Chania e conquista il suo ingresso nella fase decisiva del torneo.

La formazione calabrese parte forte e sblocca il risultato con il diagonale vincente dalla mano sbagliata dell’olandese Mejer, incassa il provvisorio 1-1 siglato da Ntasiou e piazza la prima accelerazione con il micidiale break di 4-0 aperto dal bolide dalla distanza di Miller e chiuso dal primo centro di giornata di Rozic che sigla il 5-1 al termine della prima frazione.

In apertura di secondo quarto Nigro si esalta respingendo il rigore di Paterou, mentre Citino si fa trovare puntuale all’appuntamento con la deviazione volante sottomisura, in superiorità numerica, per il punto del 6-1. La compagine in calottina scura continua a spingere sull’acceleratore, approfitta del secondo errore delle greche dai cinque metri e allunga ulteriormente con l’ulteriore uno-due timbrato dall’attaccante olandese e dal delizioso pallonetto di Giuffrida per l’8-2. Le elleniche provano a reagire, ma il Cosenza ribatte colpo su colpo e firma il 10-4 di metà partita ancora con Citino dal centro.

Il divario tra le due contendenti appare decisamente ampio e la formazione cosentina lo certifica con il 3-0 aperto dal sigillo di Rozic e chiuso dal penalty trasformato con glaciale freddezza da Giuffrida per il punto del 14-5. La partita è ormai chiusa e gli ultimi otto minuti servono solo a fissare le proporzioni del punteggio finale sancito dal diagonale vincente di Morrone per il 18-7.