Ordine d’arrivo Milano-Sanremo 2026: Pogacar batte Pidcock allo sprint, Vendrame miglior azzurro
La Milano-Sanremo 2026 di ciclismo su strada è andata allo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), il quale nonostante una caduta prima della Cipressa, è rientrato e poi ha provato l’azione di forza. E’ servita però una volata a due per decidere il vincitore: battuto allo sprint Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team).
Il gruppo dei migliori è arrivato a soli 4″ dalla coppia di testa, ed è stato regolato da Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), mentre il migliore degli azzurri è stato Andrea Vendrame (Team Jayco-AlUla), che ha chiuso al sesto posto assoluto.
Sono stati tre gli italiani nella top ten: al già citato Andrea Vendrame si aggiungono, infatti, Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), che è giunto nono, ed Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), che si è classificato in decima posizione.
ORDINE D’ARRIVO MILANO-SANREMO 2026
1 Pogacar Tadej UAE Team Emirates-XRG 800 06:35:49
2 Pidcock Tom Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 640 + 00
3 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 520 + 04
4 Pedersen Mads Lidl-Trek 440 + 04
5 Strong Corbin NSN Cycling Team 360 + 04
6 Vendrame Andrea Team Jayco-AlUla 280 + 04
7 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 240 + 04
8 van der Poel Mathieu Alpecin-Premier Tech 200 + 04
9 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 160 + 04
10 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious 135 + 04
11 Berckmoes Jenno Lotto-Intermarché 110 + 04
12 Aranburu Alex Cofidis 95 + 04
13 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team 85 + 04
14 Teunissen Mike XDS Astana Team 65 + 04
15 Mohoric Matej Bahrain Victorious 55 + 04
16 Laporte Christophe Team Visma | Lease a Bike 50 + 04
17 Lapeira Paul Decathlon CMA CGM Team 50 + 04
18 Grégoire Romain Groupama-FDJ United 50 + 04
19 Pithie Laurence Red Bull-BORA-hansgrohe 50 + 04
20 Barrenetxea Jon Movistar Team 50 + 04
21 Tronchon Bastien Groupama-FDJ United 30 + 04
22 Coquard Bryan Cofidis 30 + 04
23 Silva Thomas XDS Astana Team 30 + 04
24 Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility 30 + 04
25 Zimmermann Georg Lotto-Intermarché 30 + 04
26 Schachmann Max Soudal Quick-Step 30 + 04
27 Asgreen Kasper EF Education-EasyPost 30 + 04
28 McNulty Brandon UAE Team Emirates-XRG 30 + 04
29 Braz Afonso Clément Groupama-FDJ United 30 + 04
30 Valgren Michael EF Education-EasyPost 30 + 04
31 Schmid Mauro Team Jayco-AlUla 15 + 04
32 Honore Mikkel EF Education-EasyPost 15 + 04
33 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 15 + 04
34 Donovan Mark Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 15 + 04
35 Tesfazion Natnael Movistar Team 15 + 04
36 Labrosse Jordan Decathlon CMA CGM Team 15 + 04
37 Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe 15 + 04
38 Ciccone Giulio Lidl-Trek 15 + 04
39 Covi Alessandro Team Jayco-AlUla 15 + 04
40 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 15 + 10
41 Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 15 + 23
42 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 15 + 42
43 Slock Liam Lotto-Intermarché 15 + 01:41
44 Bagioli Andrea Lidl-Trek 15 + 02:07
45 Sobrero Matteo Lidl-Trek 15 + 02:07
46 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 15 + 02:58
47 Ballerini Davide XDS Astana Team 15 + 03:00
48 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 15 + 03:00
49 García Cortina Iván Movistar Team 15 + 03:03
50 Meris Sergio Unibet Rose Rockets 15 + 03:17
51 Pluimers Rick Tudor Pro Cycling Team 10 + 03:45
52 Wright Fred Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 10 + 03:45
53 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 10 + 03:45
54 Turconi Filippo Bardiani-CSF 7 Saber 10 + 03:45
55 Paletti Luca Bardiani-CSF 7 Saber 10 + 03:45
56 Venturini Clément Unibet Rose Rockets 5 + 03:45
57 Kubis Lukas Unibet Rose Rockets 5 + 03:45
58 Blume Levy William Uno-X Mobility 5 + 03:45
59 Muñoz Francisco Team Polti VisitMalta 5 + 03:45
60 Degenkolb John Team Picnic PostNL 5 + 03:45
61 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta + 03:45
62 Wærenskjold Søren Uno-X Mobility + 03:45
63 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team + 03:45
64 Conforti Lorenzo Bardiani-CSF 7 Saber + 03:45
65 Dhondt Robbe Team Picnic PostNL + 03:45
66 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL + 03:45
67 Rex Laurenz Soudal Quick-Step + 03:45
68 Foldager Anders Team Jayco-AlUla + 03:45
69 Philipsen Jasper Alpecin-Premier Tech + 03:45
70 Ridolfo Filippo Team Novo Nordisk + 03:45
71 Belletta Dario Team Polti VisitMalta + 03:45
72 Pedersen Casper Soudal Quick-Step + 03:45
73 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets + 03:45
74 Ourselin Paul Cofidis + 03:45
75 Borgo Alessandro Bahrain Victorious + 03:45
76 Zamperini Edoardo Cofidis + 03:45
77 Resell Erik Uno-X Mobility + 03:45
78 Planckaert Edward Alpecin-Premier Tech + 03:45
79 Van Moer Brent Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 03:45
80 Magnier Paul Soudal Quick-Step + 03:45
81 Gautherat Pierre Decathlon CMA CGM Team + 03:45
82 Neilands Krists NSN Cycling Team + 03:45
83 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 03:45
84 Ermakov Roman Bahrain Victorious + 03:45
85 Sütterlin Jasha Team Jayco-AlUla + 03:45
86 Izquierdo Clement Cofidis + 03:45
87 Dinham Matthew Team Picnic PostNL + 03:45
88 Rutsch Jonas Lotto-Intermarché + 03:45
89 Miquel Delgado Pau Bahrain Victorious + 03:45
90 O’Brien Kelland Team Jayco-AlUla + 03:45
91 Lamperti Luke EF Education-EasyPost + 03:45
92 Maciejuk Filip Movistar Team + 03:45
93 Meurisse Xandro Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 03:45
94 Johannink Jelle Unibet Rose Rockets + 03:45
95 Skaarseth Anders Uno-X Mobility + 03:45
96 Pacher Quentin Groupama-FDJ United + 03:45
97 Rota Lorenzo Lotto-Intermarché + 03:45
98 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team + 03:45
99 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team + 03:45
100 Van Boven Luca Lotto-Intermarché + 03:45
101 Smith Dion NSN Cycling Team + 03:45
102 Schultz Nick NSN Cycling Team + 03:45
103 Bettiol Alberto XDS Astana Team + 03:45
104 Caruso Damiano Bahrain Victorious + 03:45
105 Haig Jack INEOS Grenadiers + 03:45
106 Pietrobon Andrea Team Polti VisitMalta + 03:45
107 Kopecky Tomas Unibet Rose Rockets + 03:45
108 Girmay Biniam NSN Cycling Team + 03:45
109 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 03:45
110 del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG + 04:01
111 Cort Magnus Uno-X Mobility + 04:01
112 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 04:08
113 Ferron Valentin Cofidis + 04:18
114 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike + 04:47
115 Peace Oliver Team Picnic PostNL + 04:52
116 Haller Marco Tudor Pro Cycling Team + 05:01
117 Vacek Mathias Lidl-Trek + 05:49
118 Colnaghi Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 05:49
119 Poels Wout Unibet Rose Rockets + 05:59
120 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 06:15
121 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe + 06:29
122 Thomas Benjamin Cofidis + 06:37
123 Moscon Gianni Red Bull-BORA-hansgrohe + 07:13
124 Sweeny Harry EF Education-EasyPost + 07:13
125 Tarling Joshua INEOS Grenadiers + 07:13
126 Côté Pier-André NSN Cycling Team + 07:42
127 Askey Lewis NSN Cycling Team + 07:42
128 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team + 09:07
129 Kragh Andersen Søren Lidl-Trek + 09:12
130 Manenti Marco Bardiani-CSF 7 Saber + 09:12
131 Vermeersch Florian UAE Team Emirates-XRG + 11:14
132 Großschartner Felix UAE Team Emirates-XRG + 11:14
133 Artz Huub Lotto-Intermarché + 11:14
134 Raccagni Gabriele Team Polti VisitMalta + 11:14
135 Norsgaard Mathias Sunekær Lidl-Trek + 11:14
136 Doull Owain Team Visma | Lease a Bike + 11:50
137 Russo Clément Groupama-FDJ United + 13:03
138 Mackellar Alastair EF Education-EasyPost + 13:03
139 Polga Antonio Team Novo Nordisk + 14:35
140 Brand Sam Team Novo Nordisk + 14:35
141 Armitt Hamish Team Novo Nordisk + 14:35
142 van den Broek Frank Team Picnic PostNL + 14:35
143 Milesi Lorenzo Movistar Team + 14:35
144 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike + 15:04
145 Holter Ådne Uno-X Mobility + 15:04
146 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team + 15:04
147 Marsman Tim Alpecin-Premier Tech + 15:04
148 Cattaneo Mattia Red Bull-BORA-hansgrohe + 15:04
149 van Poppel Danny Red Bull-BORA-hansgrohe + 15:04
150 Verstrynge Emiel Alpecin-Premier Tech + 15:04
151 Laurance Axel INEOS Grenadiers + 15:04
152 Jacobs Johan Groupama-FDJ United + 15:04
153 Geniets Kevin Groupama-FDJ United + 16:11
154 Dillier Silvan Alpecin-Premier Tech + 16:11
155 Syritsa Gleb XDS Astana Team + 16:23
156 Kluckers Arthur Tudor Pro Cycling Team + 16:23
157 Poli Umberto Team Novo Nordisk + 16:23
158 Isidore Noa Decathlon CMA CGM Team + 16:23
159 Swift Connor INEOS Grenadiers + 16:23
160 Eriksson Jacob Tudor Pro Cycling Team + 16:23
161 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step + 16:23
162 Turner Ben INEOS Grenadiers + 16:23
163 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber + 16:23
164 Moro Manlio Movistar Team + 17:48
165 Azparren Xabier Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 17:48
166 Gogl Michael Alpecin-Premier Tech + 18:57
167 Marcellusi Martin Bardiani-CSF 7 Saber + 18:57
168 Faure-Prost Alexy Team Picnic PostNL + 19:54
DNF Kwiatkowski Michal INEOS Grenadiers
DNF Aular Orluis Movistar Team
DNF Camprubí Marcel Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
DNF Lozano David Team Novo Nordisk
DNF Peron Andrea Team Novo Nordisk
DNF Christen Jan UAE Team Emirates-XRG
DNF Novak Domen UAE Team Emirates-XRG