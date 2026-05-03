LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar contro tutti sull’arrivo in salita di Leysin

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2026, settantanovesima edizione della corsa elvetica, con partenza da Lucens e arrivo a Leysin.

Il percorso misura 182.8 km e rappresenta l’unico arrivo in salita della corsa elvetica. Nonostante i “soli” 3 GPM, la tappa è caratterizzata da altre asperità non classificate sopratutto nella prima parte. Sottens (5.8 km al 3.9% medio, 3a categoria), comunque, sarà la prima vera ascesa della giornata ma sarà lontana dal dal traguardo. Verrà poi affrontata Vulliens (4 km al 4.4% medio), di 3a categoria. Dallo scollinamento si affronteranno diversi saliscendi, che includono gli sprint intermedi di Chardonne, Roche e Aigle. Quest’ultimo rappresenta, anche, l’inizio dell’ultima salita di giornata: Leysin (14.3 km al 5.9% medio). Su queste rampe è posto il traguardo e verrà incoronato il vincitore del Giro di Romandia.

Tadej Pogacar parte come grande favorito per la vittoria. Il dominio dello sloveno è ormai evidente a tutti, come dimostrato dal successo di ieri, e vedremo se vorrà tenere chiusa la corsa per blindare la classifica generale e ottenere un nuovo trionfo. Il campione del mondo ha fatto un inizio di anno pazzesco, non uscendo mai dalla top-6 nelle prime dieci gare stagionali. Trovare un avversario che possa batterlo è veramente difficile, ma qualcuno ci proverà. Florian Lipowitz rappresenta l’avversario più pericoloso per il fuoriclasse della UAE. Il tedesco è arrivato secondo ieri riuscendo a contenere l’attacco dello sloveno nei primi km, a testimonianza del buon passo in salita e della grande crescita a livello fisicoL’obiettivo primario è quello di assicurarsi la seconda posizione del podio, supportato anche da compagni di squadra come Roglic e Martinez, ma sognare non costa nulla. Ruolo del terzo incomodo che spetterà probabilmente a Lenny Martinez. Il francese dovrà difendere il podio dall’assalto di Nordaghen e Plapp, potrebbe inoltre provare a sopravanzare Lipowitz, in caso di difficoltà del classe 2000.

Difficile che vada via la fuga in una tappa così importante, ma nulla è sicuro. Alcuni nomi che potrebbero attaccare da subito sono Bauke Mollema (Lidl Trek), Nairo Quintana (Movistar Team) e i due italiani Marco Frigo (NSN Cycling) e Damiano Caruso (Bahrain Victorious), con quest’ultimo che già si è messo in mostra nella terza frazione.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2026, settantanovesima edizione della corsa elvetica che il prossimo anno rischia di sparire a causa della mancanza di soldi e sponsor (la maglia di leader di quest’anno non presenta pubblicità). L’inizio della frazione è previsto per le 11.50. Buon divertimento!