Giulio Pellizzari scala un altro gradino, Scaroni miglior azzurro: il ranking UCI prima del Giro d’Italia, Pogacar show

Giulio Pellizzari ha scalato un altro gradino nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, e si presenterà al Giro d’Italia da numero 18 del mondo. Il promettente marchigiano, reduce dal trionfo al Tour of the Alps, ha tutte le carte in regola per puntare al podio in occasione della Corsa Rosa che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e in cui il grande favorito della vigilia sarà il danese Jonas Vingegaard.

Il miglior azzurro in graduatoria resta Christian Scaroni, sempre quattordicesimo e non così lontano dalla top-10. Bisogna scendere in trentesima piazza per trovare Giulio Ciccone, mentre Antonio Tiberi ha recuperato quattro posizioni e si trova al 40mo posto. A seguire: Jonathan Milan 47mo (-1), Matteo Trentin 65mo (+1), Andrea Vendrame 80mo (+1), Filippo Ganna 81mo (+2), Lorenzo Fortunato 82mo (-14), Diego Ulissi 86mo (-1), Filippo Zana 89mo (+2), Luca Mozzato 97mo (-1) e Damiano Caruso 99mo (+1).

L’Italia resta al sesto posto nel ranking per Nazioni e il divario dalla Gran Bretagna è salito a 735 lunghezze in una graduatoria dominata dal Belgio, davanti a Danimarca, Francia e Slovenia. Sul fronte individuale, Tadej Pogacar ha ulteriormente rafforzato lo status di numero 1 del mondo dopo il trionfo al Giro di Romandia, i cui risultati hanno provocato mutamenti nella top-10: il portoghese Joao Almeida ha perso cinque posizioni ed è scivolato al 13mo posto, sono invece saliti di un gradino i belgi Wout van Aert (ottavo) e Arnaud de Lie (decimo) e l’olandese Mathieu van der Poel (nono).

RANKING UCI AL 5 MAGGIO

RANKING UCI (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.630

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.885,14

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.711

4. Remco Evenepoel (Belgio) 5.717,86

5. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 4.150,38

6. Mads Pedersen (Danimarca) 3.664,88

7. Paul Seixas (Francia) 3.520,33

8. Wout van Aert (Belgio) 3.495

9. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.333

10. Arnaud de Lie (Belgio) 3.132

RANKING UCI ITALIANI (TOP-100)

14. Christian Scaroni 2.744

18. Giulio Pellizzari 2.488

30. Giulio Ciccone 1.899,88

39. Antonio Tiberi 1.649,5

47. Jonathan Milan 1.529

65. Matteo Trentin 1.201,14

80. Andrea Vendrame 998

81. Filippo Ganna 985,83

82. Lorenzo Fortunato 971

86. Diego Ulissi 953

89. Filippo Zana 934

97. Luca Mozzato 867

99. Damiano Caruso 858

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 21.049,19

2. Danimarca 17.803,02

3. Francia 17.626,47

4. Slovenia 15.530

5. Gran Bretagna 14.230,71

6. Italia 13.495,35

7. Paesi Bassi 10.619,89

8. Australia 10.122,5

9. USA 9.323,04

10. Norvegia 8.336,5