Ciclismo, Davide Donati: “Avevo come obiettivo vincere una tappa, sapevo di essere uno dei più veloci”

Una giornata speciale per Davide Donati, a segno nella seconda tappa del Giro di Sardegna. Una frazione caotica e durissima che si è conclusa con lo sprint vincente del giovane lombardo sul traguardo di Carbonia. Nonostante non sia ancora passato professionista, il classe 2005 della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ha fatto vedere grande personalità, ottenendo la sua seconda vittoria tra i grandi.

La tappa è stata animata fin dai primi chilometri da una serie di tentativi senza che si formasse una fuga vera e propria. Sul Valico Montecani, con pendenze impegnative soprattutto nell’ultimo chilometro, il ritmo imposto ha spezzato il gruppo, con diverse squadre a testare la situazione.

Nel finale l’azione solitaria di Darren Van Bekkum ha provato a sorprendere il plotone, ma l’inseguimento ha riportato tutti insieme a cinque chilometri dall’arrivo. Come da copione, la volata è diventata inevitabile: Donati ha lanciato uno sprint lunghissimo, prendendo la testa a circa 500 metri dal traguardo e mantenendo una velocità insostenibile per gli avversari, precedendo Gianmarco Garofoli e Patrick Boje Frydkjær. La maglia di leader resta invece sulle spalle di Nicolò Garibbo.

Il vincitore ha poi espresso le proprie impressioni: “Penso che come squadra abbiamo corso bene oggi. Abbiamo chiuso su ogni attacco. È stata una giornata molto caotica e impegnativa, siamo riusciti a controllare la corsa dall’inizio alla fine. Il piano era di stare davanti e permettere ai nostri uomini di classifica di guadagnare un po’ di terreno. Io invece aspettavo soltanto lo sprint. Sono riuscito a rimanere con il gruppo al termine della salita: ero sicuro di essere uno dei più veloci nel gruppo di testa. Ho lanciato il mio sprint abbastanza lungo. Ero davanti già a circa 500 metri dall’arrivo perché c’è stato un attacco. Sapendo di essere uno degli sprinter migliori in gruppo, ho solo cercato di fare il mio sprint nel modo migliore possibile“.

Il successo odierno non è però un punto di arrivo, come lo stesso Donati ha sottolineato guardando alle prossime tappe: “Sono venuto qui con l’obiettivo di vincere almeno una frazione e ce l’ho fatta. Non posso che esserne contento. Vedremo come mi sentirò nei prossimi giorni. Speriamo di poter fare la differenza anche con gli uomini di classifica che abbiamo in squadra“.