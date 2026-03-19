Ciclismo: il Giro del Messico potrebbe tornare in calendario

Una nuova corsa nel calendario internazionale del ciclismo, già pensando al 2027. Il Giro del Messico, gara a tappe della durata di una settimana, sarebbe vicina al rientro nell’agenda planetaria delle due ruote a pedale, anche grazie alla spinta di Isaac Del Toro.

Come riporta infatti il sito Escape Collective, la presenza del rampante ciclista messicano, capace di vincere quest’anno l’UAE Tour e la Tirreno Adriatico, potrebbe essere determinante per convincere l’UCI e le parti coinvolte nell’organizzazione a fare tutto molto rapidamente, magari anche sfruttando una sponda proveniente dagli USA, con una tappa in territorio statunitense.

Vuelta a Mexico: potrebbe essere questo il nome della gara, da posizionare in calendario già all’inizio di gennaio 2027

Non una prima volta, perché la rassegna ha già vissuto diversi momenti ciclistici nel corso della sua storia: una prima edizione si tenne addirittura nel 1948, mentre l’ultima annotazione da albo d’oro risale al 2015, quando in quel caso la nomenclatura della corsa era Vuelta Mexico Telmex (come riporta spaziociclismo).

Lanciare e rilanciare il ciclismo: Isaac Del Toro potrebbe diventare testimonial di questa idea aiutando l’Union Ciclista de Mexico a trovare nuovi talenti per il futuro.