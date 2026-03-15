Oliver Bearman: “Sfortuna nel primo giro, ma sono riuscito a trovare velocità”

Un consistente Oliver Bearman ha centrato la quinta piazza in occasione del GP di Cina, appuntamento numero due valido per il Mondiale 2026 di Formula 1. Prestazione di valore per il britannico, il quale ha probabilmente sfruttato il forfait della McLaren per cedere il passo solo alle due Mercedes e alla Ferrari.

Si tratta di un segnale di continuità rilevante per il pilota in forza alla Haas, il quale ha raccolto un gap di +57.268 rispetto al vincitore Andrea Kimi Antonelli, piazzandosi alle spalle della rossa di Charles Leclerc, ai piedi del podio dopo una battaglia titanica con Lewis Hamilton, terzo. Visibilmente soddisfatto, il classe 2005 ha commentato quanto fatto in zona mista:

“Sono tornato molto indietro e sono riuscito a superare di nuovo alcune macchine – ha detto Bearman – Per fortuna, il tempismo della safety car è stato perfetto, quindi penso che con la sfortuna del primo giro e la fortuna del tempismo della safety car, siamo riusciti a pareggiare i conti”.

Bearman ha poi concluso: “Dopo di ciò, ho fatto una bella gara. Sai, sono riuscito a superare, e la macchina era davvero veloce, quindi si sorride“.