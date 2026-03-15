F1, Charles Leclerc: “Bel duello con Lewis, il gap con la Mercedes è ancora notevole”

Charles Leclerc non ha troppa voglia di sorridere al termine del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai, infatti, il monegasco non è stato in grado di salire sul podio, monopolizzato dalle Mercedes, perdendo anche il duello rovente, un vero corpo a corpo con Lewis Hamilton, accontentandosi della quarta posizione che, come detto, non può certo farlo sorridere.

La vittoria della gara è andata ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto George Russell per 5.5 secondi, mentre completa il podio Lewis Hamilton a 25.2. Quarta posizione proprio per Charles Leclerc a 28.8, quinta per Oliver Bearman a 57.2, quindi sesta posizione per Pierre Gasly a 59.6. In settima troviamo Liam Lawson a 1:20, quindi è ottavo Isack Hadjar a 1:27, nono Carlos Sainz a un giro mentre completa la top10 Franco Colapinto.

Al termine del Gran Premio, il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai media: “Sicuramente la quarta posizione non è quella che speravo ad inizio gran premio. Ad ogni modo la macchina è andata bene e ho anche messo in scena un bellissimo duello con Lewis Hamilton, in questo caso non sono riuscito a prevalere e mi è mancato il guizzo giusto per tenermi il podio”.

Ultima battuta sulla situazione generale Ferrari: “Nel complesso il nostro pacchetto è valido. Siamo performanti, siamo costanti e oggettivamente in partenza siamo i migliori. La nostra sfortuna è che Mercedes ha allestito una vettura eccellente e per il momento hanno un vantaggio tecnico importante. Il divario che ci hanno rifilato oggi non può certo farci dormire, sonni tranquilli”.