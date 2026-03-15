F1, Kimi Antonelli riporta l’Italia alla vittoria dopo 20 anni! Il record di precocità resta di Verstappen

Una giornata destinata a restare impressa nel cuore e nella mente di Kimi Antonelli. Il pilota bolognese della Mercedes, dopo aver festeggiato ieri la pole position — diventando il più giovane di sempre a conquistare la prima posizione in Formula 1 — ha dominato la gara precedendo il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Una prestazione superba quella di Kimi che, scattato dalla pole, non si è lasciato destabilizzare dall’avvio bruciante di Hamilton, riuscendo poi a imporre con decisione il proprio ritmo. Una volta superato Lewis, Antonelli ha dato vita a un vero e proprio assolo, impreziosito dall’hat-trick: vittoria del Gran Premio, pole position e giro più veloce della gara.

Un successo storico per l’Italia, considerando che l’ultimo pilota del Bel Paese a trionfare in Formula 1 era stato, circa vent’anni fa, Giancarlo Fisichella nel Gran Premio della Malesia 2006, il 19 marzo per l’esattezza. Una data che rende bene l’idea della lunghezza del digiuno, se si pensa che Kimi Antonelli non era ancora nato.

Antonelli non è però il più giovane vincitore di sempre: il primato resta a Max Verstappen, capace di imporsi a 18 anni e 228 giorni nel Gran Premio di Spagna di dieci stagioni fa. Kimi si colloca comunque al secondo posto in questa speciale classifica, davanti a Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Fernando Alonso. Un gruppo, senza dubbio, di altissimo livello.

CLASSIFICA PILOTA PIU’ GIOVANE A VINCERE UNA GARA IN F1

1 Max Verstappen 18 anni, 228 giorni GP Spagna 2016

2 Kimi Antonelli 19 anni, 6 mesi e 17 giorni GP Cina 2026

3 Sebastian Vettel 21 anni, 73 giorni GP Italia 2008

3 Charles Leclerc 21 anni, 320 giorni GP Belgio 2019

4 Fernando Alonso 22 anni, 26 giorni GP Ungheria 2003