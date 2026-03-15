F1, Max Verstappen amaro: “Situazione frustrante. Dobbiamo migliorare tantissimo”

Max Verstappen è sempre più nero al termine del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai, dopo la pessima Sprint Race di ieri, il pilota quattro-volte campione del mondo ha vissuto una domenica totalmente simile. Pessima partenza, gara anonima e ritiro a una decima di tornate dal termine che ha assomigliato da vicino a sale sulla ferita per il portacolori del team Red Bull.

Andrea Kimi Antonelli ha fatto gara a sé e ha preceduto George Russell per 5.5 secondi, mentre ha completato il podio Lewis Hamilton a 25.2. Quarta posizione per Charles Leclerc a 28.8, quinta per Oliver Bearman a 57.2. Sesta posizione per Pierre Gasly a 59.6, settima per Liam Lawson a 1:20. Chiude ottavo Isack Hadjar a 1:27, quindi nono Carlos Sainz a un giro mentre completa la top10 Franco Colapinto.

Al termine del Gran Premio, il pilota nativo di Hasselt ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Beh, c’è molto da imparare, non è certo dove vorremmo essere, ma so anche che la squadra sta dando il massimo, quindi è frustrante sia per me che per loro, ma alla fine dei conti dobbiamo cercare di trovare una soluzione insieme. Cercheremo di fare meglio per il Giappone, ma dopo avremo una pausa più lunga che, si spera, potremo usare per sistemare alcune cose.”

Ultima battuta sulle vetture 2026: “Il mio pensiero rimane lo stesso sin dai test invernali. Queste macchine sono una specie di controsenso e soprattutto mi sembrano totalmente impossibili da prevedere. Sia ben chiaro, lo direi anche se oggi avessi vinto”.