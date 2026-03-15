F1, pagelle GP Cina 2026: Antonelli non sbaglia (quasi) niente; il segnale mentale di Hamilton verso Leclerc

PAGELLE GP CINA 2026 F1

Kimi Antonelli 9: la prima vittoria in Formula Uno non si scorda mai, a maggior ragione se arriva all’indomani della prima pole position e quasi 20 anni dopo l’ultimo successo di un pilota italiano nella categoria. Oggi è stato praticamente perfetto, trovando una buona partenza (era fondamentale restare davanti a Russell) e mantenendo la lucidità nei momenti più delicati della corsa, con un solo piccolo errore a pochi giri dalla fine a risultato ormai acquisito.

George Russell 7,5: perde la sua vera grande occasione di attaccare Antonelli al via, rimanendo bloccato alle spalle delle Ferrari nelle battute iniziali e soprattutto nei primi giri del secondo stint alla ripartenza dalla Safety Car. Sfrutta il potenziale della sua Mercedes per limitare i danni, sbarazzandosi delle Rosse e ottenendo 18 punti tutto sommato positivi in chiave Mondiale considerando il problema tecnico avvenuto ieri in Q3.

Lewis Hamilton 8: un anno fa il successo nella Sprint, oggi il terzo posto in gara. Shanghai si conferma la pista delle prime volte per il binomio Hamilton-Ferrari, con il sette volte campione mondiale che ha avuto il merito di vincere il confronto diretto con Leclerc rispondendo colpo su colpo agli attacchi del monegasco e togliendosi un grosso peso dopo un 2025 da incubo.

Charles Leclerc 7: in Cina ha sempre fatto tanta fatica, quindi non stupisce più di tanto vederlo in difficoltà nella sfida ravvicinata con un Hamilton rigenerato. In ogni caso dimostra anche oggi la sua caparbietà e la voglia di non mollare mai, dando vita ad alcuni duelli spettacolari soprattutto con Lewis ma anche con la Mercedes di Russell. Il quarto posto finale non può soddisfarlo, ma nei prossimi mesi potrà dimostrare il suo valore con una macchina sicuramente competitiva (ma ad oggi non vincente).

Oliver Bearman 8: in una Formula Uno che va a due velocità, il prodotto dell’Academy Ferrari vince la gara del midfield anche a Shanghai conquistando un quinto posto di platino grazie alle disavventure McLaren e alle difficoltà della Red Bull. Davvero un ottimo avvio di stagione per la Haas ed in particolare per il giovane pilota inglese, che sta demolendo il compagno di squadra Ocon (ancora fermo a zero punti in classifica).

Red Bull 3: flop totale. Va in archivio un weekend disastroso in Cina per il Drink Team, che fa un netto passo indietro rispetto a Melbourne e si ritrova incredibilmente a centro gruppo non solo con Hadjar ma anche con Verstappen. Le prestazioni sono allarmanti, e come se non bastasse sta mancando all’appello anche l’affidabilità.