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Formula 1GP Cina

F1, Fernando Alonso: “Non sentivo le mani ed i piedi, non aveva senso continuare”

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5 secondi fa

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Fernando Alonso
Fernando Alonso / LaPresse

Fernando Alonso alla prese con problemi significativi alla sua vettura. Lo spagnolo, esattamente come il compagno di squadra Lance Stroll, si è ritirato dal GP di Cina, secondo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena presso il circuito di Shanghai.

Nello specifico il pilota in forza all’Aston Martin ha dovuto fare i conti con delle forti vibrazioni che hanno messo a dura prova la sua tenuta sulla monoposto, così come confermato dal diretto interessato una volta giunto in zona mista, dove ha spiegato a grandi linee quanto successo:

Facevo molta fatica a sentire le mani ed i piedi, quindi non aveva davvero senso continuare ha detto Alonso –  è stato peggio di tutti gli altri giorni di questo weekend. Il mio obiettivo è recuperare. Spero che la Honda faccia i compiti a casa. Il primo giro è stata tutta questione di istinto, non di Campionato a propulsione elettrica come quello che abbiamo adesso“.

Alonso ha poi aggiunto: Ora abbiamo due settimane, dobbiamo dare alla Honda più tempo per capire la causa delle vibrazioni. Quattro vetture non sono partite, questo è probabilmente il peggior spettacolo che si possa offrire“. 

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