MX2: Laengenfelder cerca il bis al GP di Andalucia. Coenen a caccia di risposte

Dopo il debutto in terra argentina, la carovana del motocross si sposta per la prima volta in Europa nella stagione appena cominciata. Questo fine settimana si correrà infatti il GP dell’Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026. C’è grande attesa in particolar modo nella classe MX2, pronta a vivere un fine settimana in cui sono attese sorprese, ma anche alcune certezze.

Ma qual è la situazione al momento? In quel di Bariloche a dominare in lungo ed il largo è stata la KTM di Simon Laengenfelder, attualmente leader con 50 punti precedenti le Triumph di Guillem Farres e Camden Mc Lellan. Ovviamente, i fari saranno punti anche su altri piloti competitivi, vedi Liam Everts (Husqvarna) e, soprattutto Sacha Coenen (KTM), settimo con 32 punti complice anche lo zero messo a referto nella gara-2 argentina.

Sul fronte Italia gli osservati saranno Valerio Lata (Honda) e Simone Mancini (Ducati), entrambi motivati a cercare un piazzamento più alto possibile in un contesto iper competitivo e con tanti punti interrogativi, considerato che sarà di fatto un tracciato per tutti nuovo.

Stiamo parlando del Circuito de Motocross de Almonte , che sarà il diciannovesimo impianto ad ospitare un GP di Motocross in Spagna, situato nell’angolo sud-occidentale del paese, sulle coste del Golfo di Cadice a soli 100 km circa dalla precedente sede del Motocross delle Nazioni a Jerez de la Frontera. Lo spettacolo sarà assicurato.