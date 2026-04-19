MX2, Sacha Coenen fa sua Gara-1 del GP del Trentino e si avvicina alla vetta della generale

Sacha Coenen si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MX2 2026 e inizia a vedere da vicino la prima posizione della graduatoria generale. Sul tracciato di Pietramurata Sacha Coenen (KTM) ha vinto con un comodo margine di vantaggio di 6.3 secondi sul francese Mathis Valin (Kawasaki) mentre è terzo lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 11.7.

Quarta posizione per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 13.1, quinta per il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 50.2, mentre in sesta troviamo il ceco Julius Mikula (KTM) a 54.6. Settimo il francese Maxime Grau (KTM) a 55.6, ottavo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 56.0, nono l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) a 1:11, mentre completa la top10 il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 1:15.

Tutti fuori dalla top10 gli italiani. Valerio Lata (Honda) chiude undicesimo a 1:20, quindi Ferruccio Zanchi (Ducati) è quindicesimo a 1:37. A un giro Alessandro Gaspari (KTM), Andrea Rossi (KTM), Morgan Bennati (Triumph) e Giorgio Orlando (Kawasaki).

A questo punto la classifica generale vede al comando Simon Laengenfelder con soli 8 punti su Sacha Coenen. La MX2 si prepara per la seconda manche che andrà a concludere la tappa trentina. Il via di Gara-2 avverrà alle ore 16.10 e andrà a mettere in palio altri 25 punti pesantissimi.