Motocross, GP Andalucia 2026: orari MX2 e MXGP, tv, programma, streaming

Dopo il grande inizio in Argentina, il Mondiale Motocross 2026 si sposta ora in Europa per affrontare il secondo capitolo del calendario. Nel fine settimana si terrà infatti il Gran Premio di Andalucia 2026 sul circuito sabbioso di Almonte. Ci attendono due giorni come sempre di grande intensità per determinare i vincitori nelle categorie MXGP e MX2.

Una settimana fa abbiamo assistito al dominio di Simon Langenfelder e Jeffrey Herlings in Argentina. Il tedesco e l’olandese hanno concluso in testa le prime due gare della stagione e sono chiamati a confermare il risultato anche in Andalucia. Occhi puntati anche su Andrea Adamo che vuole migliorare i piazzamenti del debutto in MXGP.

Il programma del GP di Andalusia: il weekend iberico sarà inaugurato sabato 21 con le prove della MX2 delle 13.35, seguite da quelle della categoria regina alle 14.10. Alle 16.25 toccherà poi nuovamente alla MX2 scendere in pista per la Qualifying Race, che anticiperà quella della MXGP, in programma alle 17.25. Domenica 22 si fa invece sul serio con l’assegnazione dei punti. Come sempre andrà in scena prima gara-1 MX2 alle 12.00, poi quella delle MXGP alle 13.00. Si torna in pista alle 15.00 per gara-2 MX2, seguita da quella della classe regina alle 16.00

PROGRAMMA GP ANDALUCIA 2026

Sabato 21 marzo

Ore 13.35 MX2 – Prova Libera

Ore 14.10 MXGP – Prova Libera

Ore 16.25 MX2 – Qualifying Race

Ore 17.25 MXGP – Qualifying Race

Domenica 22 marzo

Ore 12.00 MX2 – Gara-1

Ore 13.00 MXGP – Gara-1

Ore 15.00 MX2 – Gara-2

Ore 16.00 – MXGP – Gara-2

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP ANDALUCIA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 (MX2 gara-2 e MXGP gara-2), Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport