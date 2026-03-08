Motocross, Simon Laengenfelder fa sua Gara-1 del GP d’Argentina di MX2. Ottavo Valerio Lata

Simon Laengenfelder riparte da dove aveva lasciato nella scorsa stagione, ovvero dalla vittoria. Il tedesco della KTM, infatti, si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Argentina, appuntamento d’esordio del Mondiale MX2 2026.

Sul tracciato di Bariloche Simon Laengenfelder (KTM) ha gestito la gara nel migliore dei modi, facendo la differenza soprattutto nelle fasi conclusive di questa Gara-1. Il campione del mondo in carica ha preceduto il belga Sacha Coenen (KTM) per 4.4 secondi, mentre al terzo posto si è classificato lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 13.5.

Quarta posizione per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 16.9, quinta per il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 19.9 mentre è sesto il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 21.3. Settimo il belga Liam Everts (Husqvarna) a 34.1, ottavo il nostro Valerio Lata (Honda) a 36.7, quindi nona posizione per il lettone Karlis Alberts Resisulis (Yamaha) a 45.4, mentre completa la top10 l’olandese Jens Walvoort (KTM) a 54.5. Chiude 13° Simone Mancini (Ducati) a 1:16.

A questo punto tutto sarà rimesso in palio alle ore 19.10 italiane (le ore 15.10 locali) con l’attesissima Gara-2 che andrà ad eleggere il vincitore di questo primo round iridato.