MX2: Sacha Coenen si impone nella Qualifying Race del GP del Trentino. Quarto Valerio Lata

Si è da poco conclusa la Qualifying Race del Gran Premio del Trentino 2026, quinto appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul difficile circuito di Pietramurata, Sacha Coenen ha iniziato nel migliore dei modi il suo weekend italiano, conquistando il successo nella gara corta e guardando con fiducia alla giornata impegnativa di domani.

Il belga, in sella alla sua KTM, domina la Qualifying Race e conquista i 10 punti previsti avvicinandosi al leader del campionato Simon Langenfelder. Dopo aver preso subito la testa della corsa, Coenen ha pian piano iniziato a costruirsi un sufficiente gap da Guillem Farres, secondo all’arrivo al termine dei 12 giri (+03.516). Completa il podio proprio Langenfelder (KTM, +03.733).

Gara partita in salita per il teutonico che è stato subito attaccato da Lata, perdendo il terzo posto. Il tedesco si è poi ripreso la posizione e nel finale si è avvicinato pericolosamente a Farres, abile a difendere la sua piazza d’onore. Sfuma il podio un ritrovato Valerio Lata (+09.037) che lotta con i migliori nella prima parte della gara e chiude al quarto posto. Promette quindi spettacolo la giornata di domani con le due gare del GP italiano senza un vero padrone alla vigilia.