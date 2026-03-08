Motocross, Simon Laengenfelder vince anche Gara-2 e fa suo il GP d’Argentina di MX2

Un impeccabile Simon Laengenfelder si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Argentina, e ha messo le mani sull’appuntamento d’esordio del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Bariloche il pilota tedesco, dopo aver dominato la prima manche, ha fatto il bis nella seconda, questa volta in rimonta, con il sorpasso decisivo su Liam Everts a 10 minuti dalla conclusione.

Con questo risultato la classifica del Mondiale MX2, dopo il primo round, vede al comando il campione in carica Simon Laengenfelder con 50 punti contro i 47 di Guillame Farres ed i 43 di Camden McLellan.

Il pilota tedesco della KTM ha centrato il successo con un margine di vantaggio di 3.5 secondi sul sudafricano Camden McLellan (Triumph) mentre chiude al terzo posto il belga Liam Everts (Husqvarna) a 20.9. Quarta posizione per lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 34.8 dalla vetta, quinta per il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 36.7, mentre in sesta troviamo suo fratello Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 37.4.

Settima posizione per il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 39.8, ottava per l’olandese Cas Valk (TM) a 1:01, quindi nono il ceco Julius Mikula (KTM) a 1:08, mentre completa la top10 l’olandese Scott Smuders (Husqvarna) a 1:23. Il primo degli italiani al traguardo è Simone Mancini (Ducati) ventesimo a 3 giri di distacco, mentre Valerio Lata (Honda) è 26° dato che si è fermato già nel corso del primo giro.