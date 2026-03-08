MXGP, Herlings trionfa di forza anche in gara-2 al GP di Argentina, Adamo tra i primi dieci

Un solo uomo al comando. Dopo aver vinto gara-1, Jeffrey Herlings si è imposto con una prova di forza mostruosa anche in gara-2, uscendo con il bottino pieno dal GP di Argentina, primo atto valido per il Campionato Mondiale 2026 di motocross, specialità MXGP.

Prestazione da outstanding per Il neerlandese in sella alla Honda che, a differenza di quanto successo nel pomeriggio, si è reso artefice di un’uscita dai blocchi non eccezionale, tanto da trovare solo la settima piazza. Con oculata pazienza però il pilota ha pian piano risalito la china, ritrovandosi già dopo sette minuti a vedere la coppia composta dal compagno di marca Tom Vialle e da Maxime Renaux (Yamaha), superati subito dopo.

Arrivato ai -16, l’olandese accusa un margine di oltre sette secondi su Romain Febvre (Kawasaki), confezionando una rimonta pazzesca giro dopo giro che si concretizza poco prima dell’inizio della fine della fase a cronometro, per poi arrivare al traguardo con una differenza di 0:04.674 sul diretto avversario. Sul gradino più basso del podio si è invece piazzato Tim Gajser (Yamaha), con un gap di 0.08.103. A completare la tomba 5 il già citato Vialle (0:27.977) e Ruben Fernandez (0:30.711).

Da segnalare poi il piazzamento in top 10 di Andrea Adamo. Il rookie in forza alla KTM, reduce dall’undicesima moneta raccolta nella gara precedente, ha effettuato uno start discreto, girando per sesto alla prima curva e terminando la corsa al settimo posto. Quattordicesima posizione poi per Mattia Guadagnini (KTM), quindicesimo Alberto Forato (Fantic), ventinovesimo Andrea Bonacorsi (Ducati).