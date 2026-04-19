Motocross
MX2, Sacha Coenen domina anche Gara-2 e fa suo il GP del Trentino
Un dominante Sacha Coenen si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MX2 2026, facendo suo il secondo round italiano della stagione.
Sul tracciato di Pietramurata il pilota KTM ha vinto la seconda manche in totale scioltezza con 6.0 secondi sullo spagnolo Guillem Farres (Triumph) mentre chiude al terzo posto tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 9.2. Quarta posizione per il ceco Julius Mikula (KTM) a 10.9, quinta per il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 12.9, davanti a suo fratello Janis Martins Reisulis (Yamaha) sesto a 18.1.
Settima posizione per il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 19.8, ottava per l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) a 28.4, quindi nona per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 31.7 mentre completa la top 10 Valerio Lata (Honda) a 41.7.
Chiude diciottesimo Andrea Rossi (KTM) a un giro, quindi ventesimo Morgan Bennati (Triumph), 24esimo Giorgio Orlando (Kawasaki) e 29esimo ed ultimo Alessandro Gaspari (KTM).
Al termine della tappa del Gran Premio del Trentino la classifica generale vede al comando Simon Laengenfelder con 244 punti con 3 sole lunghezze di vantaggio su Sacha Coenen che inizia a farsi minaccioso.
Come proseguirà il calendario della MX2? Il prossimo appuntamento della stagione sarà il Gran Premio di Francia sul tracciato di Lacapelle Marival che si disputerà tra oltre un mese, il 24 maggio prossimo.