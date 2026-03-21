MotoGP, Francesco Bagnaia: “Si poteva lottare per il podio, ma ero troppo indietro”

Francesco Bagnaia non è andato oltre la nona piazza in occasione della Sprint Race del GP del Brasile, secondo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso l‘Autódromo Internacional de Goiânia.

Una gara corta che ha purtroppo confermato le attuali difficoltà del ducatista, rimasto attardato fin dalla qualifica e quindi impossibilitato a lottare per il vertice, così come confermato dal diretto interessato una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia:

“Abbiamo scelto la media perché dai dati, da quello che mi è stato consigliato, sembrava potesse essere la scelta giusta e onestamente in gara non mi sono trovato in difficoltà con la gomma dietro, anzi; è stata molto costante – ha detto “Pecco” – Forse i primi due o tre giri la soft mi avrebbe aiutato un po’ di più, ma non è stato quello il problema. Il problema è stata la mia scivolata in qualifica che non mi ha permesso di stare davanti. Purtroppo non avevo due moto uguali perché, non avendo potuto girare ieri sull’asciutto, ho dovuto far delle prove stamattina e sono scivolato con la moto con cui mi trovavo meglio. Partire undicesimi quando la moto ti permette di star davanti è un grande peccato e oggi in gara il limite non è stato sicuramente la moto, ma il fatto di partire indietro. Ed è un po’ uno spreco di punti in un momento in cui la moto c’è per far meglio. Secondo me si poteva lottare per il podio, ma non sono riuscito mai a essere incisivo in gara nel superare, quindi sono rimasto bloccato“.

Bagnaia ha poi chiosato: “Andavo decisamente più veloce di Alex Marquez ma non riuscivo mai a trovare lo spazio. Due volte ho provato a lasciarlo andare e riandarlo a prendere, in due curve gli ero di nuovo sotto e purtroppo è stato un limite mio non essere stato in grado di superarlo. Domani? La gara è lunga. Il limite è quasi più la gomma davanti che quella dietro, quindi per me sarà importante cercare nei primi due o tre giri di superare almeno cinque o sei piloti, essere nei primi cinque e poi gestire le gomme. Penso che a livello di passo e ritmo siamo quelli che hanno fatto più giri con le gomme usate. Stamattina l’ho portata a sedici giri e mi sono trovato bene, oggi pomeriggio nella Sprint riuscivo a essere veloce anche negli ultimi giri“.