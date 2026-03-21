MotoGP, Marc Marquez beffa Di Giannantonio e vince la Sprint in Brasile. Bezzecchi limita i danni, Bagnaia lontano

Marc Marquez viene fuori quando più conta e si impone nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Per il nove volte campione iridato si tratta del primo sigillo dell’anno (tra gare brevi e lunghe) dopo il passaggio a vuoto iniziale di Buriram, che si candida al ruolo di favorito principale in vista della corsa domenicale sulla nuova pista di Goiania.

Il pilota catalano del team ufficiale Ducati ha effettuato una progressione davvero notevole, colmando giro dopo giro il gap nei confronti del leader Fabio Di Giannantonio e mettendo a segno il sorpasso decisivo (grazie ad un piccolo errore dell’avversario) nel corso della penultima tornata. Seconda posizione agrodolce dunque per il romano del team VR46, che ha provato la fuga dalla pole position venendo riassorbito solamente nelle battute conclusive della Sprint e vedendo sfumare il successo per un paio di decimi.

Alle spalle della doppietta Ducati troviamo un terzetto di Aprilia formato nell’ordine dall’iberico Jorge Martin (già ad un ottimo livello considerando il doppio intervento chirurgico dello scorso inverno), dal romagnolo Marco Bezzecchi e dal solido giapponese Ai Ogura. Prestazione di alto profilo per un tenace Fabio Quartararo, 6° con la Yamaha dopo un primo giro infuocato, mentre completano la zona punti le Ducati di Alex Marquez e Francesco Bagnaia e la KTM ufficiale di Pedro Acosta.

Nonostante la nona piazza odierna nella Sprint, Acosta conserva la leadership del campionato con un vantaggio di 2 punti su Bezzecchi, 8 su Martin, 10 su Fernandez, 11 su Ogura, 12 su Marc Marquez e Di Giannantonio, 20 su Binder e 23 su Bagnaia.

CLASSIFICA SPRINT GP BRASILE MOTOGP 2026

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’41.982 175.2

2 9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’42.195 175.1 0.213

3 7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 19’45.569 174.6 3.587

4 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’46.043 174.6 4.061

5 5 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’46.976 174.4 4.994

6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’49.710 174.0 7.728

7 3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’50.135 174.0 8.153

8 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’50.324 173.9 8.342

9 1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’51.078 173.8 9.096

10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 19’52.311 173.6 10.329

11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19’53.088 173.5 11.106

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’56.195 173.1 14.213

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’57.072 172.9 15.090

14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’57.335 172.9 15.353

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’57.510 172.9 15.528

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’03.378 172.0 21.396

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’04.688 171.9 22.706

18 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’05.026 171.8 23.044

19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’05.789 171.7 23.807

Non classificati

12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 13’21.954 172.1 5 laps

5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 9’21.236 172.1 8 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’26.011 160.5 14 laps