MotoGP, cambia il programma del GP del Brasile: i nuovi orari di domenica 22 marzo

Domenica 22 marzo andrà in scena il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Goiânia assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi sarà chiamato a reagire rispetto a quanto accaduto nel corso della Sprint Race. Gara del sabato in cui è stato lo spagnolo Marc Marquez (Ducati) a prendersi la vittoria.

Il campione del mondo in carica ha interpretato in maniera molto intelligente la Sprint, trovando la quadra col proprio pacchetto nella seconda parte e andando a chiudere il buco creato da Fabio Di Giannantonio. Un’affermazione in rimonta per Marc a precedere il pilota romano della Ducati VR46 e l’Aprilia dell’iberico Jorge Martin. Quarto Bezzecchi e ottavo Francesco Bagnaia (Ducati).

Un programma domenicale che è cambiato in conseguenza del problema che si è originato sulla pista brasiliana. Una vera e propria voragine si è creata per le conseguenze delle piogge di queste giornate in terra sudamericana. Per questa ragione si è visti costretti a rinviare le qualifiche della Moto2 a quest’oggi, per intervenire sul circuito, precedendo tutto quello che è lo schedule originario.

La domenica del GP del Brasile sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP e delle qualifiche di Moto2. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

NUOVO PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP 2026

Domenica 22 marzo (orari italiani)

Ore 13.40-13.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

ore 14.40-14.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 16.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 17.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 19.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Domenica 22 marzo

Ore 18.30 Moto3, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 19.45 Moto2, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 21.30 MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro.