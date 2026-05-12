MotoGP, i precedenti di Bezzecchi nel GP di Catalogna. Trend negativo da invertire al Montmelò

Marco Bezzecchi si presenterà da leader del campionato tra pochi giorni a Barcellona per il weekend del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota romagnolo dell’Aprilia proverà a respingere l’attacco del compagno di squadra Jorge Martin, avvicinatosi ad un solo punto dalla vetta della graduatoria dopo la doppietta di Le Mans, ma per riuscirci dovrà invertire il trend negativo degli ultimi anni sulla pista di Montmelò.

Il Bez non ha infatti un ottimo rapporto con il tracciato catalano, soprattutto da quando è approdato alla classe regina del Motomondiale. In precedenza il nativo di Rimini si era infatti tolto la soddisfazione di salire sul podio a Barcellona, chiudendo in seconda posizione la gara di Moto3 del 2018 (al suo secondo anno a tempo pieno nella categoria) dietro alla Honda Leopard di Enea Bastianini.

Nessun exploit invece in Moto2, con un piazzamento fuori dalla zona punti nella sua stagione da rookie e poi un settimo ed un quarto posto tra il 2020 ed il 2021 senza riuscire ad avere il passo per giocarsi la vittoria. La scintilla non è scoppiata successivamente neanche in MotoGP, con un ritiro al debutto nel 2022 e altri due weekend negativi al Montmelò sempre con Ducati nel 2023 (dodicesimo) e nel 2024 (undicesimo partendo dalla sesta fila).

Il primo approccio con la RS-GP in terra catalana non gli ha riservato un copione tanto migliore infine nella passata stagione, quando si è complicato la vita siglando il dodicesimo tempo in qualifica e non vedendo la bandiera a scacchi né nella Sprint (steso da Fermin Aldeguer mentre provava ad avvicinare la top5) né nella gara lunga (caduta al secondo giro).