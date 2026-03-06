Seguici su
Motocross

Motocross, Mondiale MXGP 2026: tutti i piloti e le scuderie iscritte

19 appuntamenti da marzo a settembre, due gare per ogni tappa, circa 35 o 40 piloti per gara. Ci sono tutti i presupposti per vivere una grandissima stagione di motocross (in partenza questo fine settimana con il GP di Argentina), specialmente per quanto concerne la classe regina, la MXGP. 

Non sarà facile individuare chi riuscirà a spuntarla. Chiaramente, i fari saranno puntati su Romain Febvre, consapevole però di essere al cospetto di un’ambizione molto complicata, complice la presenza di tanti altri avversari di primo livello, vedi Tim Gajser, focalizzato di nuovo sulla vittoria dopo un periodo condizionato da molteplici infortuni.

Attenzione poi anche a Jeffrey Herlings in sella alla Honda dopo tanti anni in KTM, oltre che ai belga Jago Geerts e Lucas Coenen, all’elvetico Jeremy Seewer della Ducati e allo spagnolo Ruben Fernandez della Honda.

Per l’Italia gli osservati speciali saranno invece Andrea Adamo, al primo anno tra i “grandi”, Mattia Guadagnini, Alberto Forato ed Andrea Bonacorsi. Di seguito la entry list ufficiale, compresa di eventuali wild card.

MONDIALE MXGP 2026: PILOTI E LE SCUDERIE ISCRITTE

Officially Approved Teams & Riders
Team Constructor No Rider Rounds
Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 1 France Romain Febvre
41 Latvia Pauls Jonass
MRT Racing Team Beta Beta 4 Netherlands Rick Elzinga[5]
93 Belgium Jago Geerts[6]
Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Belgium Lucas Coenen
Team Honda Motoblouz SR Motul Honda 9 France Thibault Benistant[7]
24 Norway Kevin Horgmo[7]
Ducati Racing MXGP Ducati 10 Netherlands Calvin Vlaanderen[8]
91 Switzerland Jeremy Seewer[8]
132 Italy Andrea Bonacorsi[8]
Honda HRC PETRONAS Honda 16 France Tom Vialle[9]
70 Spain Rubén Fernández[9]
84 Netherlands Jeffrey Herlings[10]
Fantic Factory Racing MXGP Fantic 32 Belgium Brent Van Doninck[11]
303 Italy Alberto Forato[11]
Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 74 Netherlands Kay de Wolf[12]
Red Bull KTM Factory Racing KTM 80 Italy Andrea Adamo[13]
Gabriel SS24 KTM KTM 83 Spain Oriol Oliver
MX-Handel Husqvarna Racing Husqvarna 87 Switzerland Kevin Brumann
Van Venrooy KTM Racing KTM 101 Italy Mattia Guadagnini
Team Leoparden Racing Honda 180 Sweden Leopold Ambjörnsson
Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 243 Slovenia Tim Gajser[14]
959 France Maxime Renaux
TEM JP253 KTM Racing Team KTM 253 Slovenia Jan Pancar[15]
JK Racing Yamaha Yamaha 517 Sweden Isak Gifting
Wild Card Teams & Riders
Team Constructor No Rider Rounds
TRT Motorcycles Team KTM 17 Spain José Butrón
Meuwissen Motorsports Honda Honda 36 Switzerland Nico Greutmann
KTM Kosak Team KTM 39 Netherlands Roan van de Moosdijk
MRA Racing Team Husqvarna 45 Slovakia Tomáš Kohút
Maneco MX Yamaha 85 Argentina Agustín Carrasco
SMX Escuela de Pilotos Gas Gas 102 Argentina Santiago Montero
Fantic Argentina Fantic 107 Netherlands Lars van Berkel
KTM 144 Uruguay Nicolás Rolando
KTM 145 Mexico Víctor García
Kawasaki 151 Argentina Tomás Montes Gadda
KTM 155 Argentina David Sona
Venemotos Racing Team Yamaha 165 Venezuela Carlos Badiali
Honda Racing Brasil Honda 166 Brazil Enzo Lopes
RAB Racing Team Honda 176 Chile Sergio Villaronga
Kawasaki Racing Team Kawasaki 179 Argentina Joaquín Poli
Lorenzo Racing Team Yamaha 181 Argentina Fermín Ciccimarra
Fantic 191 Argentina Juan Ignacio Salgado
Millionaire Racing Team Honda 211 Italy Nicholas Lapucci
KTM Sarholz Racing Team KTM 226 Germany Tom Koch
Honda 494 Argentina Flavio Nicolás Sastre
Honda YPF MX Racing Honda 789 Bolivia Marco Antezana
Chambers KTM Racing KTM 811 United Kingdom Adam Sterry
Dirt Store Triumph Racing Triumph 919 United Kingdom Ben Watson
