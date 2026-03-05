Motocross, Mondiale MX2 2026: i favoriti. Laengenfelder favorito per il bis, ma occhio a belgi e italiani

Ci siamo! Siamo arrivati ai nastri di partenza del Mondiale MX2 2026. La classe più leggera si prepara per il via della propria stagione, che arriverà in occasione del Gran Premio di Argentina di questo fine settimana. Un lungo cammino che ci condurrà al titolo iridato.

Nella scorsa stagione il successo finale è andato al tedesco Simon Laengenfelder che, di conseguenza, parte come chiaro favorito anche in questa occasione. Il pilota del team Red Bull KTM Factory Racing vuole il suo secondo titolo consecutivo e cercherà di metterlo in chiaro sin dall’esordio sudamericano.

Quali saranno, quindi, i suoi principali avversari? Con la partenza dell’olandese Kay de Wolf e Andrea Adamo per la MXGP ogni scenario sarà da valutare. I primi due rivali della stagione 2025 non ci sono più e, di conseguenza, questo ruolo sarà preso da nuovi nomi.

In prima fila si possono mettere il belga Sacha Coenen del team Red Bull KTM Factory Racing, quindi il suo connazionale Liam Everts del team Nestaan Husqvarna Factory Racing. Altri nomi? Il sudafricano Camden McLellan (Triumph Racing MX2 Factory Team) e gli italiani Ferruccio Zanchi (Beddini Racing Ducati Corse Factory MX2 Team) e Valerio Lata (Honda HRC PETRONAS).