Motocross, Mondiale MXGP 2026: i favoriti. Febvre vuole il bis ma Gajser e Herlings guidano un gruppo di rivali di alto livello

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull’attesissimo Mondiale MXGP 2026. La classe regina si prepara per il via della propria stagione, che arriverà in occasione del Gran Premio di Argentina di questo weekend e, di pari passo, inizierà la caccia al titolo. Nella scorsa stagione il successo finale è andato al francese Romain Febvre che, anche per questo motivo, partirà da favorito anche nella edizione 2026. Il pilota del team Kawasaki, però, è perfettamente a conoscenza che il suo obiettivo sarà decisamente complicato. Il pacchetto degli avversari sarà nutrito e di alto livello.

In prima fila, ovviamente, Tim Gajser. Lo sloveno del team Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team (assieme a Maxime Renaux) vuole tornare alla vittoria dopo diversi anni condizionati da infortuni assortiti che lo hanno fermato a quota 4 a livello di titoli nella classe regina.

Un altro sicuro protagonista di questo campionato sarà l’olandese Jeffrey Herlings che prenderà in mano la Honda dopo tanti anni in KTM. Dopo il titolo del 2021 sembrava pronto per una carriera da dominatore ma, a sua volta, per colpa di tanti infortuni, si è sempre dovuto accontentare di qualche successo qua e là. Sarà l’anno del grande ritorno?

Tra gli altri nomi da segnalare non possiamo non citare il belga Jago Geerts del team Beta, il suo connazionale Lucas Coenen del team Red Bull KTM, quindi lo svizzero Jeremy Seewer della Ducati e lo spagnolo Ruben Fernandez della Honda. Tutti, però, sembrano partire un gradino indietro ai primi 3 della classe.