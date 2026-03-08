Motocross oggi in tv, GP Argentina 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Tutto pronto sulla pista di Bariloche per il Gran Premio d’Argentina 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Motocross. Archiviate le manche di qualifica del sabato, che hanno stabilito la griglia di partenza per la fase clou del weekend assegnando comunque i primi punti del campionato, oggi si fa veramente sul serio con lo svolgimento delle gare vere e proprie con in palio punteggio pieno.

In MXGP la Qualifying Race ha visto il successo del francese Tom Vialle con la Honda al debutto assoluto nella categoria (è reduce da tre stagioni in America dopo aver vinto nel 2022 il suo secondo titolo iridato in MX2) davanti alle KTM del giovane fenomeno belga Lucas Coenen e del rookie azzurro Andrea Adamo, che ha dimostrato subito un ottimo livello sulla 450.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio d’Argentina 2026, valevole come primo round stagionale del Mondiale Motocross. Tutte le gare odierne saranno visibili in diretta streaming su MXGP-TV e Discovery Plus (seconde manche anche su RaiPlay Sport 1), mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP ARGENTINA MOTOCROSS 2026

Domenica 8 marzo

Ore 16.15 Gara-1 MX2

Ore 17.15 Gara-1 MXGP

Ore 19.10 Gara-2 MX2

Ore 20.10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP ARGENTINA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: MXGP-Tv, Discovery Plus; gare-2 anche su RaiPlay Sport 1.

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.