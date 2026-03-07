Mondiali speed skating allround 2026 oggi: orari sabato 7 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 7 marzo, proseguiranno i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa in archivio dedicata alla velocità pura, inizierà quella dedicata a chi dovrà sobbarcarsi dalle distanze più brevi a quelle più lunghe. Nel day-3 assisteremo ai 500 metri uomini/donne, ai 3000 metri femminili e ai 5000 metri maschili.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI SPEED SKATING ALLROUND DALLE 13.05

Il nome che catalizza l’attenzione è quello di Francesca Lollobrigida. La campionessa di Frascati arriva a Heerenveen dopo la straordinaria doppietta olimpica nei 3000 e 5000 metri, un’impresa che l’ha consacrata definitivamente tra le regine della distanza. L’Allround, disciplina che premia versatilità e tenuta mentale, potrebbe essere molto più di una semplice gara: potrebbe diventare il simbolo di una carriera costruita con pazienza, sacrificio e talento. A 35 anni, con l’idea di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia, ogni giro di pista potrebbe avere il sapore di un passaggio di testimone. Ma chi la conosce sa che, quando indossa i pattini, Francesca non pensa al futuro: pensa a vincere.

Sul fronte maschile, la crescita è evidente. Riccardo Lorello, reduce da uno splendido bronzo olimpico nei 5000 metri. La sua progressione nelle distanze lunghe lo ha portato a competere alla pari con i migliori specialisti del mondo. In un’arena che esalta i fondisti capaci di mantenere ritmo e lucidità, Lorello potrà confermare di essere ormai una certezza. Assente Davide Ghiotto, riferimento importante nelle prove endurance.

La terza giornata dei Mondiali Allround&Sprint 2026 di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 13:05. La copertura televisiva dell’evento non è prevista. In streaming ci sarà la trasmissione in diretta su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

MONDIALI SPEED SKATING 2026 OGGI

Sabato 7 marzo

13:05 500m donne allround

13:37 500m uomini allround

14:20 3000m donne allround

15:46 5000m uomini allround

PROGRAMMA MONDIALI ALLROUND E SPRINT SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

