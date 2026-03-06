Speed skating, Daniele Di Stefano sfiora la top 15 ai Mondiali sprint. Titoli per Femke Kok e Jenning De Boo

Assegnati i titoli iridati ai Mondiali sprint 2026 di speed skating, conclusi in serata sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, dopo la seconda gara sui 500 e sui 1000 metri sia per gli uomini che per le donne: in casa Italia 16° posto di Daniele Di Stefano, mentre non parte Maybritt Vigl. I titoli vanno ai padroni di casa neerlandesi Femke Kok e Jenning De Boo.

Tra gli uomini il successo va al neerlandese Jenning De Boo, che si impone nettamente con 134.670, andando a precedere lo statunitense Jordan Stolz, d’argento con un totale di 135.500, ed il cinese Zhongyan Ning, terzo assoluto con 136.755. Daniele Di Stefano chiude 16° con 140.610.

Sui 500 si impone Jenning De Boo in 33.93, davanti a Jordan Stolz, secondo in 34.17, a 0.24, ed al canadese Laurent Dubreuil, terzo in 34.32, a 0.39, con Daniele Di Stefano 23° in 35.89, a 1.96, mentre nei 1000 è Jordan Stolz, primo in 1:07.26, a precedere Jenning De Boo, secondo in 1:07.40, a 0.14, con Daniele Di Stefano 11° in 1:09.28, a 2.02.

Tra le donne arriva la tripletta neerlandese: oro a Femke Kok, dominatrice assoluta con 146.670, dopo aver vinto tutte le quattro prove disputate nei due giorni di gare, davanti alle connazionali Suzanne Schulting, d’argento dopo aver chiuso sempre seconda sia sui 500 che sui 1000, sia ieri che oggi, seconda con 148.935, e Marrit Fledderus, che arpiona la medaglia di bronzo chiudendo terza con 150.305.

Maybritt Vigl, 20ma dopo le due prove di ieri, oggi non prende il via. Sui 500 Femke Kok vince in 36.76, davanti a Suzanne Schulting, seconda in 37.48, a 0.72, ed alla polacca Kaja Ziomek-Nogal, terza in 37.59, a 0.83, mentre sui 1000 si impone sempre Femke Kok, prima in 1:13.38, ancora davanti a Suzanne Schulting seconda in 1:14.12, a 0.74, con Marrit Fledderus terza in 1:15.07, a 1.69.