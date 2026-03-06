LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: si chiude il percorso di Vigl e Di Stefano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Campionato Mondiale All Around e sprint di speed skating 2026 in programma a Heerenveen in Olanda. Lo speed skating mondiale si prepara a vivere l’ultimo grande appuntamento della stagione. Nella storica Thialf Arena di Heerenveen, nei Paesi Bassi, saranno protagonisti soprattutto quegli atleti completi e capaci di essere competitivi su tutte le distanze.

I riflettori azzurri sono inevitabilmente puntati su Francesca Lollobrigida; la protagonista assoluta dei Giochi Olimpici potrebbe essere arrivata alla sua ultima partecipazione ad un grande evento e la volontà di chiudere in bellezza di certo non le manca. La pattinatrice di Frascati punterà alla classifica generale dell’All Around, cercando di difendersi nelle competizioni veloci per poi rimontare nei suoi 3000 e 5000 metri. Nella stessa competizione, ma al maschile, sarà presente un altro protagonista dell’edizione a cinque cerchi casalinga. Riccardo Lorello, bronzo a Milano-Cortina e in gara, prenderà infatti il via ad Heerenveen nell’All Around. Non è presente invece Davide Ghiotto; il primatisma mondiale dei 10000 metri, dopo un’Olimpiade veramente provante anche a livello emotivo (prima la grande delusione nelle gare singole, poi la rivincita con il magnifico oro nell’inseguimento a squadre) non è stato convocato per quest’ultimo appuntamento annuale.

La giornata odierna però sarà caratterizzata dalle competizioni sprint. Atleti ed atlete abili soprattutto nella corte distanze si sfideranno in una doppia sfida sui 500 e i 1000 metri. Ha dovuto dare forfait a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro Serena Pergher, la carta più importante dell’Italia nelle gare veloci. L’unica azzurra è quindi Maybritt Vigl, la classe 2004 ha chiuso il primo giorno di gare al ventesimo posto, molto distante dalle posizioni di vertice. Comanda la classifica la formidabile pattinatrice olandese Femke Kok.

Nel settore maschile invece l’unico azzurro presente è Daniele Di Stefano, reduce anche lui da buonissimi piazzamenti ai Giochi con il quinto posto nei 1500 metri e il settimo nei 1000. L’italiano, durante la gara a lui meno congeniale, quella dei 500 metri, ha commesso un errore all’ultima curva che gli fatto perdere diversi decimi preziosi. Nella gara dei 1000 metri l’azzurro è riuscito a risalire la classifica grazie ad un’ottima prestazione, concludendo la prima giornata al diciottesimo posto. Al comando c’è l’olandese De Boo, tallonato dal fenomento statunitense Stolz.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Campionato Mondiale All Around e sprint di speed skating 2026 in programma a Heerenveen in Olanda: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia alle 19.00 con i 500 metri femminili, buon divertimento!