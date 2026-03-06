Speed SkatingSport in tvSport Invernali
Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 6 marzo, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, venerdì 6 marzo, proseguiranno i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), le due competizioni si alterneranno e sarà interessante comprendere quale sarà l’evoluzione della competizione. Nel day-2, spazio a pattinatrici e pattinatori impegnati nella competizioni “Sprint”.
Si deciderà a chi spetteranno le medaglie. Nella competizione maschile, un po’ a sorpresa, l’americano Jordan Stolz è costretto a inseguire L’idolo di casa, Jenning De Boo, si è preso la rivincita rispetto alle Olimpiadi di Milano Cortina e sconfitto Stolz sia nei 500 che nei 1000 metri. Nella classifica complessiva il margine di vantaggio dell’oranje è di 0″66.
Più attardato Daniele Di Stefano, adattato a una competizione di questo genere, non essendo lui un atleta che soprattutto nei 500 metri riesce a esprimere il suo reale potenziale. Il 18° posto nell’overall parla chiaro. Sul versante femminile , pronostici rispetti dal momento che Femke Kok si è imposta nelle prime serie dei 500 e dei 1000 metri. Festival arancione, considerando la seconda e terza piazza parziale di Suzanne Schulting e di Marrit Fledderus. Assente all’ultimo minuto Serena Pergher per un problema muscolare, la sola Maybritt Vigl ha concluso col 20° posto nell’overall.
La seconda giornata dei Mondiali Allround&Sprint 2026 di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 19:00. La copertura televisiva dell’evento non è prevista. In streaming ci sarà la trasmissione in diretta su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.
MONDIALI SPEED SKATING 2026 OGGI
Venerdì 6 marzo
19:00 500m donne (seconda serie sprint)
19:36 500m uomini (seconda serie sprint)
20:23 1000m donne (seconda serie sprint)
21:21 1000m uomini (seconda serie sprint)
PROGRAMMA MONDIALI ALLROUND E SPRINT SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e canale Youtube Skating ISU
Diretta testuale: OA Sport
AZZURRI IN GARA
Venerdì 6 marzo
19:00 500m donne (seconda serie sprint) – Maybritt Vigl
19:36 500m uomini (seconda serie sprint) – Daniele Di Stefano
20:23 1000m donne (seconda serie sprint) – Maybritt Vigl
21:21 1000m uomini (seconda serie sprint) – Daniele Di Stefano