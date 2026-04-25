Mirko Bozzola vince il GP Liberazione: attacco di forza alle Terme di Caracalla nella classica del 25 aprile

Mirko Bozzola ha vinto il GP Liberazione 2026, tradizionale corsa riservata agli Under 23 che si disputa a Roma il 25 aprile e che quest’anno ha festeggiato la 79ma edizione (il tracciato di 138 km nella Capitale era completamente pianeggiante). Un evento di grande prestigio che porta la firma del 22enne piemontese, alla sua seconda stagione con la casacca della S.C. Padovani Polo Cherry Bank (formazione di livello Continental).

Il classe 2004 è tornato ad alzare le braccia al cielo a quasi un anno di distanza dall’ultima volta: era il 7 giugno 2025 quando si impose nella classifica generale del Giro di Campania. Bisogna risalire al 2024 per ritrovare le ultime soddisfazioni sulla linea del traguardo, con i sigilli al Giro del Casentino e al Memorial Fornasiero.

Il novarese è andato all’attacco negli ultimi due giri dell’abituale circuito delle Terme di Caracalla, insieme al compagno di squadra Riccardo Lorello e a Tommaso Anastasia (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), staccando poi gli altri due attaccanti negli ultimi chilometri e tagliando così il traguardo in solitaria a braccia alzate.

Secondo posto per Riccardo Lorello (omonimo del bronzo olimpico dei 5.000 metri di speed skating a Milano Cortina 2026), che lo scorso 5 aprile aveva vinto il prestigioso Trofeo Piva (sempre tra gli under 23) e che a marzo aveva preso parte alla Settimana Coppi & Bartali (con tanto di terza piazza nella tappa di Valdobbiadene). Terza piazza per Tommaso Anastasia, battuto nella volata a due da Lorello.