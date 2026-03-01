Andrea Dallavalle batte Andy Diaz in un duello con il freno a mano e finito in anticipo, ora testa ai Mondiali

C’era grande attesa per il confronto a viso aperto tra Andrea Dallavalle e Andy Diaz ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, ma la gara di salto triplo andata in scena al PalaCasali di Ancona non è decollata ed è nei fatti durata un paio di rotazioni. I due grandi favoriti della vigilia si sono infatti cimentati in un paio di prove a testa e hanno poi deciso di ritirarsi a scopo precauzionale in vista dei Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

A vincere la gara è stato Andrea Dallavalle con un balzo da 16.99 metri firmato al secondo tentativo, dopo un’apertura da 16.83. L’argento mondiale all’aperto ha prevalso per nove centimetri contro il Campione del Mondo e d’Europa in sala, che ha iniziato il pomeriggio con 16.90 e ha poi chiuso con 15.99, lasciando tantissimo all’asse di battuta in entrambe i tentativi. Il podio è stato completato da Federico Bruno (16.26), a precedere Alex Fabbri (16.06).

Non è arrivata dunque la misura di rilievo sopra i diciassette metri in occasione del debutto stagionale delle due stelle del panorama tricolore e punti di riferimento in campo internazionale. Ricordiamo che Andy Diaz, bronzo olimpico di Parigi 2024, vinse il titolo iridato in sala lo scorso anno a Nanchino con il record italiano di 17.80 metri e che Dallavalle si mise al collo l’argento mondiale a Tokyo con un balzo da 17.64 metri.