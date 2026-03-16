AtleticaSport in tv
Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming
Entra nel vivo il countdown verso i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, primo grande evento della stagione internazionale che si terrà a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo. In attesa di concentrarsi esclusivamente sulle gare all’aperto, tante stelle globali saranno di scena questo weekend in Polonia nell’ambito di una rassegna iridata in sala che promette spettacolo.
L’ambiziosa spedizione azzurra può contare su alcune eccellenze assolute del calibro di Mattia Furlani, già campione mondiale di salto in lungo nel 2025 sia outdoor che al coperto, ma anche su altri big del movimento italiano come Larissa Iapichino, la regina del mezzofondo europeo Nadia Battocletti (in gara sui 3000 metri), i medagliati iridati Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel triplo e Leonardo Fabbri nel peso oltre alla sprinter sub-7″ Zaynab Dosso e alla giovane stella nascente Kelly Doualla.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. La rassegna iridata al coperto verrà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (sempre su RaiSportHD tranne nella sessione mattutina di sabato) e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA INDOOR 2026
Venerdì 20 marzo
10.05 Eptathlon, 60 metri
10.20 60 metri (maschile), batterie
10.53 Eptathlon, salto in lungo
11.08 400 metri (femminile), batterie
11.39 Salto in alto (femminile), finale
12.01 400 metri (maschile), batterie
12.51 800 metri (femminile), batterie
12.57 Eptathlon, getto del peso
13.26 800 metri (maschile), batterie
18.10 Getto del peso (femminile), finale
18.16 Eptathlon, salto in alto
18.22 1500 metri (femminile), batterie
18.54 1500 metri (maschile), batterie
19.35 Salto triplo (maschile), finale
19.42 400 metri (femminile), semifinali
20.16 60 metri (maschile), semifinali
20.44 400 metri (maschile), semifinali
21.22 60 metri (maschile), finale
Sabato 21 marzo
10.05 Eptathlon, 60 ostacoli
10.20 60 ostacoli (maschile), batterie
11.05 60 metri (femminile), batterie
11.10 Eptathlon, salto con l’asta
12.00 4×400 metri (mista), finale
12.15 Salto in alto (maschile), finale
12.22 800 metri (femminile), semifinali
13.08 800 metri (maschile), semifinali
18.25 Salto con l’asta (maschile), finale
18.34 400 metri (maschile), finale
18.52 Eptathlon, 1000 metri
19.04 3000 metri (femminile), finale
19.22 3000 metri (maschile), finale
19.38 Salto triplo (femminile), finale
19.48 60 ostacoli (maschile), semifinali
20.14 60 metri (femminile), semifinali
20.40 400 metri (femminile), finale
21.02 60 ostacoli (maschile), finale
21.20 60 metri (femminile), finale
Domenica 22 marzo
10.05 Pentathlon, 60 ostacoli
10.20 Salto in lungo (femminile), finale
10.43 Pentathlon, salto in alto
10.48 4×400 metri (maschile), batterie
11.30 Getto del peso (maschile), finale
12.05 4×400 metri (femminile), batterie
12.55 60 ostacoli (femminile), batterie
13.21 Pentathlon, getto del peso
17.40 Pentathlon, salto in lungo
17.55 Salto con l’asta (femminile), finale
18.38 1500 metri (maschile), finale
18.52 60 ostacoli (femminile), semifinali
19.12 Salto in lungo (maschile), finale
19.22 1500 metri (femminile), finale
19.38 800 metri (maschile), finale
19.53 800 metri (femminile), finale
20.03 Pentathlon, 800 metri
20.13 60 ostacoli (femminile), finale
20.26 4×400 metri (maschile), finale
20.47 4×400 metri (femminile), finale
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD (venerdì, domenica e sessione mattutina di sabato); Sky Sport Arena.
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.