Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming

Pubblicato

3 ore fa

il

Per approfondire:
Mattia Furlani
Furlani / Lapresse

Entra nel vivo il countdown verso i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, primo grande evento della stagione internazionale che si terrà a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo. In attesa di concentrarsi esclusivamente sulle gare all’aperto, tante stelle globali saranno di scena questo weekend in Polonia nell’ambito di una rassegna iridata in sala che promette spettacolo.

L’ambiziosa spedizione azzurra può contare su alcune eccellenze assolute del calibro di Mattia Furlani, già campione mondiale di salto in lungo nel 2025 sia outdoor che al coperto, ma anche su altri big del movimento italiano come Larissa Iapichino, la regina del mezzofondo europeo Nadia Battocletti (in gara sui 3000 metri), i medagliati iridati Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel triplo e Leonardo Fabbri nel peso oltre alla sprinter sub-7″ Zaynab Dosso e alla giovane stella nascente Kelly Doualla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. La rassegna iridata al coperto verrà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (sempre su RaiSportHD tranne nella sessione mattutina di sabato) e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA INDOOR 2026

Venerdì 20 marzo

10.05 Eptathlon, 60 metri

10.20 60 metri (maschile), batterie

10.53 Eptathlon, salto in lungo

11.08 400 metri (femminile), batterie

11.39 Salto in alto (femminile), finale

12.01 400 metri (maschile), batterie

12.51 800 metri (femminile), batterie

12.57 Eptathlon, getto del peso

13.26 800 metri (maschile), batterie

18.10 Getto del peso (femminile), finale

18.16 Eptathlon, salto in alto

18.22 1500 metri (femminile), batterie

18.54 1500 metri (maschile), batterie

19.35 Salto triplo (maschile), finale

19.42 400 metri (femminile), semifinali

20.16 60 metri (maschile), semifinali

20.44 400 metri (maschile), semifinali

21.22 60 metri (maschile), finale

Sabato 21 marzo

10.05 Eptathlon, 60 ostacoli

10.20 60 ostacoli (maschile), batterie

11.05 60 metri (femminile), batterie

11.10 Eptathlon, salto con l’asta

12.00 4×400 metri (mista), finale

12.15 Salto in alto (maschile), finale

12.22 800 metri (femminile), semifinali

13.08 800 metri (maschile), semifinali

18.25 Salto con l’asta (maschile), finale

18.34 400 metri (maschile), finale

18.52 Eptathlon, 1000 metri

19.04 3000 metri (femminile), finale

19.22 3000 metri (maschile), finale

19.38 Salto triplo (femminile), finale

19.48 60 ostacoli (maschile), semifinali

20.14 60 metri (femminile), semifinali

20.40 400 metri (femminile), finale

21.02 60 ostacoli (maschile), finale

21.20 60 metri (femminile), finale

Domenica 22 marzo

10.05 Pentathlon, 60 ostacoli

10.20 Salto in lungo (femminile), finale

10.43 Pentathlon, salto in alto

10.48 4×400 metri (maschile), batterie

11.30 Getto del peso (maschile), finale

12.05 4×400 metri (femminile), batterie

12.55 60 ostacoli (femminile), batterie

13.21 Pentathlon, getto del peso

17.40 Pentathlon, salto in lungo

17.55 Salto con l’asta (femminile), finale

18.38 1500 metri (maschile), finale

18.52 60 ostacoli (femminile), semifinali

19.12 Salto in lungo (maschile), finale

19.22 1500 metri (femminile), finale

19.38 800 metri (maschile), finale

19.53 800 metri (femminile), finale

20.03 Pentathlon, 800 metri

20.13 60 ostacoli (femminile), finale

20.26 4×400 metri (maschile), finale

20.47 4×400 metri (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (venerdì, domenica e sessione mattutina di sabato); Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Argomenti correlati:
