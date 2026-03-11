Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: tante punte di diamante, arriva il debutto di una giovanissima

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il DT Antonio La Torre ha convocato 26 azzurri (13 uomini e 13 donne), eguagliando il record di Parigi 1997 per quanto riguarda le presenze individuali in una rassegna iridata in sala. Nella delegazione tricolore spiccano i medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei Mondiali 2025, chiaramente per quanto concerne le discipline che figurano anche nel programma di questo evento.

Riflettori puntati su Mattia Furlani, che si presenterà da Campione del Mondo di salto in lungo all’aperto e al coperto. Nadia Battocletti ha deciso di affrontare la stagione sotto al tetto: l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si cimenterà sui 3000 metri, alla sua prima apparizione ai Mondiali Indoor. Andy Diaz sarà chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa nel salto triplo e sarà affiancato da Andrea Dallavalle, argento iridato all’aperto. Leonardo Fabbri scenderà in pedana da primatista mondiale stagionale del getto del peso (22.50 metri) e punterà a salire sul podio da bronzo mondiale outdoor.

Grandissima attesa per Zaynab Dosso, diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60 metri (6.99) e primatista mondiale stagionale al pari di Julien Alfred: la velocista emiliana inseguirà una nuova medaglia dopo l’argento conquistato sul rettilineo di Nanchino. Nella stessa specialità vedremo all’opera il giovane talento Kelly Doualla, alla sua prima presenza con la Nazionale maggiore e la più giovane italiana di sempre in un Mondiale: il prossimo 21 marzo, quando si presenterà sul blocco di partenza, avrà 16 anni e 121 giorni.

Larissa Iapichino ha tutte le carte in regola per sognare in grande nel salto in lungo (è la Campionessa d’Europa in sala e ha vinto il World Indoor Tour), si spera in una crescita di Lorenzo Simonelli (argento due anni fa a Glasgow sui 60 ostacoli) dopo una prima parte di stagione poco brillante. Pietro Arese e Federico Riva proveranno a ben figurare sui 1500 metri, Christian Falocchi sarà un outsider nel salto in lungo dopo il 2.30 piazzato agli Assoluti. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor 2026 di atletica.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI INDOOR ATLETICA 2026

UOMINI

Samuele Ceccarelli (60 metri)

Filippo Randazzo (60 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Federico Riva (1500 metri)

Oliver Mulas (60 ostacoli)

Lorenzo Simonelli (60 ostacoli)

Christian Falocchi (salto in alto)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Andy Diaz (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Nick Ponzio (getto del peso)

Dario Dester (eptathlon)

DONNE

Zaynab Dosso (60 metri)

Kelly Doualla (60 metri)

Alessandra Bonora (400 metri)

Eloisa Coiro (800 metri)

Laura Pellicoro (800 metri)

Ludovica Cavalli (1500 metri)

Marta Zenoni (1500 metri)

Nadia Battocletti (3000 metri)

Micol Majori (3000 metri)

Giada Carmassi (60 ostacoli)

Elisa Di Lazzaro (60 ostacoli)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Sveva Gerevini (pentathlon)