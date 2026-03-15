Milano Cortina 2026ParalimpiadiSci Alpino
MITOLOGICO! Giacomo Bertagnolli vince l’oro in slalom e conquista il sesto titolo alle Paralimpiadi!
Sesto oro e tredicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo anche nello slalom maschile VI: l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere, a quota sedici podi, con sette ori, altrettanti argenti e due bronzi.
Dopo l’oro in combinata, gli argenti in superG ed in gigante, ed il bronzo in discesa, nello slalom maschile VI Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, secondo dopo la prima manche, fa segnare il miglior crono parziale nella seconda run, e si impone con il tempo complessivo di 1’29″29.
L’azzurro rimonta i 57 centesimi di ritardo della prima manche, ne guadagna 84 nella seconda run, e chiude con 0″27 di margine sul polacco Michal Golas, con la guida Kacper Walas, che si mette al collo la medaglia d’argento con il tempo di 1’29″56.
Gradino più basso del podio per il canadese Kalle Ericsson, con la guida Sierra Smith, che chiude terzo con il crono di 1’31″26, a 1″97 dall’azzurro, conquistando la medaglia di bronzo, mentre l’austriaco Johannes Aigner, con la guida Nico Haberl, termina quarto in 1’34″16, a 4″87.
ORDINE D’ARRIVO
1 BERTAGNOLLI Giacomo (AS3), G: RAVELLI Andrea 46.08 (2) 43.21 (1) 1:29.29
2 GOLAS Michal (AS3), G: WALAS Kacper 45.51 (1) 44.05 (2) 1:29.56 +0.27
3 ERICSSON Kalle (AS2), G: SMITH Sierra 46.45 (3) 44.81 (3) 1:31.26 +1.97
4 AIGNER Johannes (AS2), G: HABERL Nico 47.73 (4) 46.43 (4) 1:34.16 +4.87
5 WANG Xingdong (AS2), G: CHEN Zhicheng 50.95 (5) 48.05 (5) 1:39.00 +9.71
6 DELEPLACE Hyacinthe (AS3), G: CLAIR Perrine 51.46 (6) 48.68 (6) 1:40.14 +10.85
7 HWANG Mingyu (AS3), G: KIM Junhyeong 52.65 (7) 50.14 (8) 1:42.79 +13.50
8 KRIZ Tadeas (AS3), G: KRIZOVA Iva 53.46 (8) 50.04 (7) 1:43.50 +14.21
9 RAUEN Alexander (AS4), G: WILKE Jeremias 54.28 (9) 50.57 (9) 1:44.85 +15.56
10 SEEGER Maximilien (AS2), G: MESTDAGH Jeremy 54.73 (10) 51.07 (10) 1:45.80 +16.51
11 KUBACKA Marek (AS1), G: ZATOVICOVA Maria 55.69 (11) 51.12 (11) 1:46.81 +17.52
12 COZENS Sam (AS4), G: HALL Adam 55.97 (12) 52.95 (12) 1:48.92 +19.63
13 HETMER Patrik (AS4), G: MACALA Miroslav 1:12.24 (13) 1:04.83 (13) 2:17.07 +47.78
SCHARNAGL Michael (AS2), G: SAMMER Lilly Non terminato
SIMPSON Neil (AS3), G: POTH Rob Non terminato
HARAUS Miroslav (AS2), G: HUDIK Maros Non terminato
DONG Yiheng (AS3), G: CHE Hang Non terminato
KORDIC Petar (AS4), G: COCH Marija Non terminato