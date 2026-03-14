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Milano Cortina 2026ParalimpiadiSci Alpino

Martina Vozza si ferma ai piedi del podio nello slalom delle Paralimpiadi

Pubblicato

13 minuti fa

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Martina Vozza
Martina Vozza / Ferdinando Mezzelani GMT-CIP

Penultima giornata di gare nel ricco programma dello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata odierna è dedicata allo slalom speciale per le varie categorie. Una splendida Martina Vozza si ferma ai piedi del podio e subisce la beffa della mancata medaglia per soli otto centesimi.

Nella categoria vision impaired Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi, perde terreno in progressione nella seconda discesa e chiude la gara in quarta posizione con il tempo di 1’32”05, tempo che, purtroppo, le costa la medaglia di bronzo per soli otto centesimi.

L’austriaca Veronika Aigner, con la guida Erik Digruber, domina anche la seconda discesa e conquista la medaglia d’oro con il tempo di 1’22”73 davanti alla connazionale Elina Stary, con la guida Stefan Winter, per 4”04. La slovacca Alexandra Rexova completa il podio con la conquista del bronzo grazie al divario di un secondo e dodici centesimi recuperato all’azzurra nella seconda discesa.

Delusione per Chiara Mazzel che, purtroppo,  termina in anticipo la sua gara a causa di un’inforcata nella prima parte del tracciato nella prima manche e deve così rinunciare alla possibilità di poter lottare nuovamente per la conquista di uno dei tre gradini del podio.

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