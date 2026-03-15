Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortuna

Ultima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima medaglia della rassegna. A firmarla è stato Giuseppe Romele, bronzo nella 20 km di para cross country disputata a Lago di Tesero, in Val di Fiemme. La prova più impegnativa del programma dello sci di fondo paralimpico ha premiato l’azzurro nella categoria sitting.

Una gara estremamente selettiva, nella quale Romele — partito per ultimo — ha dovuto fare i conti anche con alcuni “problemi di traffico” lungo il tracciato, trovandosi costretto a superare diversi atleti. Nel corso della gara è stato inoltre protagonista di una caduta che ha reso ancora più complicata la sua rimonta.

Nonostante le difficoltà, grazie soprattutto a un finale di gara molto convincente, il classe 1992 è riuscito a conquistare una preziosa medaglia di bronzo. Il successo è andato al favorito russo Ivan Golubkov che, sulla base dei tempi compensati legati alle diverse classi di disabilità, ha preceduto il cinese Mao Zhongwu di 54″6 e lo stesso Romele di 1’25″5.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Michele Biglione ha chiuso in 14ª posizione con un ritardo di 4’06″5, mentre Giuseppe Spatola si è classificato 26° a 11’45″5 dalla vetta. Un bronzo dal peso specifico notevole per Romele, protagonista di una rassegna fin qui poco fortunata: l’azzurro era infatti rimasto escluso dalla qualificazione della sprint per pochi centesimi e aveva sfiorato il podio nella 10 km, chiudendo al quarto posto per una manciata di secondi.